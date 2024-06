Ο Μέσι κυκλοφόρησε ενεργειακό ποτό και ο KSI εκνευρίστηκε: Τον κατηγορεί ότι αντέγραψε το Prime

Ο KSI φάνηκε να ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι το νέο ενεργειακό ποτό του Μέσι έχει αντιγράψει το Prime.

Ο KSI, γνωστός Youtuber, εξέφρασε την άποψή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις κατηγορίες ότι το νέο ενεργειακό ποτό του Λιονέλ Μέσι, Mas+, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, μοιάζει πολύ με το Prime, το εμπορικό σήμα ποτών που είναι συνιδιοκτήτες ο KSI και ο Logan Paul.

Ο Μέσι παρουσίασε το Mas+ στις 4 Ιουνίου, με γεύσεις που φέρουν ονόματα με θέμα τον Μέσι, όπως Orange D'Or, Miami Punch και Berry Copa Crush. Ωστόσο, οι χρήστες του διαδικτύου γρήγορα παρατήρησαν τις ομοιότητες μεταξύ του Mas+ και του Prime, προκαλώντας μια συζήτηση στο διαδίκτυο.

