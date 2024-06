Το πιο πολύτιμο παιχνίδι στον κόσμο: Η φιγούρα δράσης του Star Wars πωλήθηκε σε τιμή-ρεκόρ

Η πώληση-ρεκόρ αναδεικνύει τη διαρκή απήχηση και αξία των αναμνηστικών του Star Wars, ιδιαίτερα των σπάνιων και μοναδικών αντικειμένων από τα πρώτα χρόνια της σειράς.

Μια εξαιρετικά σπάνια φιγούρα δράσης του Star Wars έσπασε τα ρεκόρ και έγινε το πιο πολύτιμο παιχνίδι στον κόσμο, καθώς πωλήθηκε για το εκπληκτικό ποσό των 525.000 δολαρίων.

Το ζωγραφισμένο στο χέρι, μοντέλο του κυνηγού επικηρυγμένων Boba Fett, το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ στο κοινό λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια τη δεκαετία του 1970, έπιασε την τιμή ρεκόρ στη δημοπρασία. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα από τα μόλις δύο που έχουν απομείνει, καθιστώντας το ένα εξαιρετικά σπάνιο συλλεκτικό αντικείμενο.

Αυτή η φιγούρα του Boba Fett ξεπέρασε με άνεση το προηγούμενο ρεκόρ για το ακριβότερο παιχνίδι στον κόσμο, μια μοναδική Barbie στολισμένη με διαμάντι ενός καρατίου, η οποία πωλήθηκε για 302.000 δολάρια το 2010.

An extremely rare Star Wars action figure has become the world's most valuable toy after it sold for a record $525,000 (£411,000).



🔗 Read more https://t.co/mJhJyZK8j4