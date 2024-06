Μια γυναίκα περιέλουσε με αναψυκτικό τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον νέο ηγέτη του ακροδεξιού Μεταρρυθμιστικού Κόμματος της Βρετανίας

Μούσκεμα από… μιλκσέικ έγινε ο ακροδεξιός πολιτικός Νάιτζελ Φάρατζ, προϊόν «εκτόξευσης» μίας γυναίκας, στο Κλάκτον της Βρετανίας, που ο ίδιος ονόμασε ως την πιο πατριωτική πόλη της Βρετανίας.

Nigel Farage getting a free beer from the good folks of Clacton just now. Cheers! 🍻



pic.twitter.com/DtZV0dn2qq June 4, 2024

Το περιστατικό έγινε όταν ο Φάρατζ, συνοδευόμενος από την ασφάλειά του, έβγαινε από τοπική παμπ. Εκεί τον περίμενε μία γυναίκα, που εκτόξευσε προς το μέρος του το περιεχόμενο ενός ποτηριού. Το μιλκσέικ βρήκε τον πολιτικό στο πρόσωπο. Εκείνος περιορίστηκε να σκουπίσει τα μάτια του και να συνεχίσει.

Nigel Farage being drenched in milkshake outside Clacton's Wetherspoons. A three-part story captured by Ben Stansall, AFP/Getty Images. pic.twitter.com/szoadfJwyw June 4, 2024

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail όμως, η κοπέλα δεν είναι άγνωστη στο κοινό. Πρόκειται για διάσημο μοντέλο του OnlyFans, που υποστηρίζει μάλιστα, ανοιχτά τον πολιτικό Τζέρεμι Κόρμπιν.

Μιλώντας στo BBC, το μοντέλο δήλωσε πως προχώρησε σε αυτή την κίνηση εντελώς αυθόρμητα. «Το πέταξα, γιατί έτσι ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω», είπε χαρακτηριστικά.

NIGEL FARAGE DRINK INCIDENT WAS CLEARLY ORCHESTRATED



Look at them together at a night out. pic.twitter.com/HJNYzsLWyx — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 4, 2024

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν αντιπροσωπεύει τίποτα από αυτά που πιστεύω ούτε εγώ, ούτε οποιοσδήποτε άνθρωπος εδώ γύρω. Δεν μας εκπροσωπεί, δεν είναι από εδώ», απαντώντας έτσι στη δήλωση του πολιτικού ότι το Κλάκτον είναι η πιο πατριωτική πόλη της Βρετανίας.