Days of Play: Συνεχίζονται οι προσφορές σε PS5, PSVR2, games και PS Plus

Απολαύστε προσφορές σε PS4, PS5, PSVR2 games, αλλά και σε κονσόλα PS5 με τα Days of Play.

Η Sony γιορτάζει τα τελευταία χρόνια ετήσια την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο που οι gamers χαρακτήριζαν ως «μέρες Ε3» με τα Days of Play. Στη φάση αυτή της χρονιάς, η Sony ανακοινώνει τα τελευταία χρόνια διάφορες προσφορές και ενέργειες που έχουν ιδιαίτερο νόημα για τους fans. Έτσι και φέτος, έχουμε τα Days of Play που θα φτάσουν έως και τις 12 Ιουνίου.

Σε πρώτη φάση, υπάρχουν διάφορα avatars από γνωστά games που θα προσφέρονται την περίοδο αυτών των ημερών. Από κει και πέρα, ανακοινώθηκαν και τα PS Plus games του Ιουνίου που θα είναι ενισχυμένα με πολλούς ακόμη τίτλους. Συγκεκριμένα, για όλους τους συνδρομητές θα προσφερθούν από τις 4 Ιουνίου τα SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever και Streets of Rage 4, ενώ και το παιχνίδι του Μαΐου EA Sports FC 24 θα παραμείνει στην υπηρεσία ενεργό έως και τις 18 Ιουνίου για να το προσθέσετε στη συλλογή σας.

Για την περίοδο αυτή θα υπάρχουν και παραπάνω παιχνίδια στις κατηγορίες PS Plus Game Catalogue, Classics Catalogue, PSVR2 και Game Trials. Στο PSVR2 θα προσφέρονται από τις 6 του μήνα για τα μέλη του PS Plus Premium τα Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Walkabout Mini Golf, Synth Riders, Before Your Eyes και The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2. Από PS2 θα υπάρχουν στην κατηγορία Classics Catalogue από τις 11 Ιουνίου και μετά για τα μέλη του PS Plus Premium τα Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars και Sly Cooper and the Thievius Raccoonus. Τέλος, για τα PS4 και PS5 θα προστεθούν για τα μέλη του PS Plus Extra και PS Plus Premium τα:

> Dredge | PS4, PS5 (από 29/05)

> Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (από 31/05)

> Cricket 24 | PS4, PS5 (από 05/06)

> Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (από 07/06)

Για όσους θέλουν να πάρουν μια γρήγορη γεύση από το WWE 2K24, θα υπάρχει μια δωρεάν έκδοση του τίτλου για τα μέλη του PS Plus Premium.

Σε μειωμένη τιμή κατά €50 θα πωλείται και αυτήν την περίοδο η κονσόλα PS5, τόσο στην έκδοση PS5 Slim, όσο και στην PS5 Slim Digital, ενώ προσφορά «τρέχει» και στο PS5 Slim με τα δύο χειριστήρια DualSense. Θα υπάρχουν προσφορές και σε παιχνίδια όπως τα Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered, MLB The Show 24, MLB The Show 24: The Negro Leagues Edition και Rise of the Ronin.