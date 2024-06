Απρόσμενη στήριξη της Τουρκίας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Η Τουρκία αποδόμησε ένα από τα βασικά επιχειρήματα των Βρετανών για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Απρόσμενη ήταν η υποστήριξη της Τουρκίας προς την ελληνική πλευρά, στη σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης, και αυτό γιατί κατάφεραν να ακυρώσουν ένα από τα βασικά επιχειρήματα των Βρετανών σχετικά με το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα. Σύμφωνα με τους Βρετανούς, οι αρχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας παραχώρησαν στον λόρδο Έλγιν το φιρμάνι που του έδινε το δικαίωμα να αφαιρέσει τα Γλυπτά.

Η εκπρόσωπος της Τουρκίας, κατά την σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO δήλωσε «δεν έχουμε υπόψη μας κανένα έγγραφο που να νομιμοποιεί αυτή την αγορά που έγινε από το αποικιοκρατικό Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την εποχή.», πράγμα που σημαίνει πως το επιχείρημα αυτό καταρρίπτεται.

Turkey: No Records of Legitimate Sale of the Parthenon Marbles

https://t.co/JTwLvJj0YY