Ο μεγάλος αγώνας του Mike Tyson με τον Jake Paul αναβλήθηκε λόγω προβλήματος υγείας του μποξέρ (vid)

Ο αγώνας πυγμαχίας του Mike Tyson με τον Jake Paul αναβλήθηκε.

Ο πολυαναμενόμενος αγώνας του Μάικ Τάισον με τον YouTuber Τζέικ Πολ αναβλήθηκε εξαιτίας του έλκους του Τάισον, ανακοίνωσαν την Παρασκευή (31/05) ο εκπρόσωπος Τύπου του Τάισον και το Netflix.

Unfortunately Jake Paul and Mike Tyson will not face-off on July 20 as planned. Tyson’s recent ulcer flare up has limited his ability to train fully for the next few weeks.



The fight will be rescheduled for a date later this year after Mike’s able to resume training with no… pic.twitter.com/fvXg4ccnYE