Η προηγούμενη έκρηξη έληξε πρόσφατα, αφού το ηφαίστειο εκτόξευσε σιντριβάνια λιωμένης πέτρας επί σχεδόν οκτώ εβδομάδες.

Μια νέα ηφαιστειακή έκρηξη καταγράφηκε σήμερα στη χερσόνησο Ρέικιανες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, η πέμπτη κατά σειρά από τον Δεκέμβριο και η όγδοη από το 2021, λίγη ώρα αφού οι αρχές είχαν εκκενώσει την κοντινή πόλη Γκρίνταβικ.

Η προηγούμενη έκρηξη έληξε πρόσφατα, αφού το ηφαίστειο εκτόξευσε σιντριβάνια λιωμένης πέτρας επί σχεδόν οκτώ εβδομάδες. Οι αρχές προειδοποιούσαν ωστόσο ότι υπήρχε ο κίνδυνος να συνεχιστεί η ηφαιστειακή δραστηριότητα, αφού οι μελέτες των ειδικών έδειχναν συγκέντρωση μάγματος υπογείως.

New volcanic eruption in the south-west of Iceland: about 20 earthquakes have been recorded in the area - local media



It is reported that residents living near the places of volcanic activity, evacuated in advance. pic.twitter.com/VRsUPIRO5H — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2024

«Μια έκρηξη ξεκίνησε κοντά στο Σουντχνουκσγκίγκαρ, στα βόρεια του Γκρίνταβικ», ανέφερε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία (IMO).

Τα εντυπωσιακά πλάνα, που προβλήθηκαν σε ζωντανή μετάδοση, υπογραμμίζουν τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει το νησί των περίπου 400.000 κατοίκων, καθώς οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι εκρήξεις θα συνεχίζονται στο Ρέικιανες επί δεκαετίες, αν όχι επί αιώνες. Στη χερσόνησο αυτήν ζουν περίπου 30.000 άνθρωποι. Στις προηγούμενες ενεργοποιήσεις του ηφαιστείου έκλεισαν βασικοί οδικοί άξονες, παρουσιάστηκαν προβλήματα στις υποδομές θέρμανσης και καταστράφηκαν ακόμη και μερικά σπίτια στο ψαροχώρι Γκρίνταβικ, όπου ελάχιστοι κάτοικοι έχουν επιστρέψει.

New eruption has started in Iceland. This is the moment it began….

May 29, 2024#Iceland pic.twitter.com/mJzaypQ0ef May 29, 2024

Σε μια προσπάθεια να προληφθούν περαιτέρω ζημιές, κατασκευάστηκαν φράγματα ώστε να μην πλησιάζει η λάβα σε υποδομές, όπως στο εργοστάσιο παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας του Σβαρτσένγκι, τις υπαίθριες θερμές πηγές της Γαλάζιας Λίμνης και το ίδιο το Γκρίνταβικ.