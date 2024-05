Το νέο τραγούδι των Coldplay είναι αφιερωμένο σε ποδοσφαιρική ομάδα: Η αντιπαλότητα που ανάγκασε τον Chris Martin να αλλάξει τους στίχους (vid)

Η ειλικρινής αφιέρωση των Coldplay στην Λούτον και τους οπαδούς της ήταν ένα αξέχαστο highlight του φεστιβάλ, αναδεικνύοντας την ικανότητα του συγκροτήματος να συνδέεται βαθιά με το κοινό του και να κάνει τις εμφανίσεις του πραγματικά αξέχαστες.

Οι Coldplay ενθουσίασαν τους θαυμαστές τους με μια απροσδόκητη εκτέλεση ενός νέου τραγουδιού με τίτλο «Orange», αφιερωμένου στην ποδοσφαιρική ομάδα Λούτον, κατά τη διάρκεια του headlining set τους στο Big Weekend του Radio 1 στο Stockwood Park του Λούτον, την Κυριακή (26/5).

Η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε από μια εκστρατεία των οπαδών της Λούτον, οι οποίοι είχαν παροτρύνει το συγκρότημα να αλλάξει τους στίχους της επιτυχίας τους «Yellow» σε «Orange», αντικατοπτρίζοντας τα χρώματα του συλλόγου και την αντιπαλότητά του με τη Γουότφορντ, της οποίας το χρώμα της ομάδας είναι το κίτρινο.

Καθώς το συγκρότημα πλησίαζε στο τέλος του σετ του, ο frontman Chris Martin καθησύχασε το κοινό, ζητώντας του να τον «εμπιστευτεί» και να «χαλαρώσει». Πριν ξεκινήσει το «Yellow», ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια τους από το άλμπουμ τους «Parachutes» του 2000.

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο Martin είπε: «Αν είστε από το Λούτον, θα σας ζητήσω να αναστείλετε το θυμό σας ή τους φόβους σας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σας ανησυχεί σε αυτό το σημείο της συναυλίας μας για το τι τραγούδια μπορεί να παίξουμε ή να μην παίξουμε».

Ο Martin ανέπτυξε περαιτέρω την κατάσταση, λέγοντας ότι όταν αντιμετωπίζει κανείς «μίσος και επιθετικότητα», πρέπει να απαντά με «αγάπη». Αυτό το συναίσθημα έθεσε τις βάσεις για την εισαγωγή του νεοσυντιθέμενου τραγουδιού «Orange», το οποίο, όπως αποκάλυψε, είχε τελειώσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του το βράδυ πριν από την παράσταση.

