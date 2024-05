Από την 2K φαίνεται πως θα κυκλοφορήσει το επόμενο ποδοσφαιράκι FIFA

2K και FIFA μάλλον καταλήγουν σε συμφωνία για το επόμενο FIFA game.

Από τη στιγμή που FIFA και EA Sports αποφάσισαν να πάρουν ξεχωριστούς δρόμους, το μέλλον της ποδοσφαιρικής σειράς videogames FIFA είναι στον αέρα.

Η EA Sports ξεκίνησε το δικό της franchise με το EA Sports FC 24 και πλέον η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει βάλει πλώρη για να κάνει κάτι αντίστοιχο, έχοντας όμως και στα χέρια της το όνομα της σειράς που κυριαρχεί στο χώρο των παιχνιδιών τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, 2K και FIFA έχουν σχεδόν καταλήξει σε deal με στόχο να γίνουν οι ανακοινώσεις κοντά στο Euro και το πρώτο game να εμφανιστεί τα επόμενα χρόνια.

Το μεγάλο πρόβλημα της 2K Sports είναι πως δεν έχει πρόσφατη εμπειρία από ποδοσφαιρικά videogames και πως θα πρέπει να «χτίσει» κάτι από το μηδέν.

Την ίδια στιγμή, η EA Sports θα συνεχίζει την πορεία της με το EA Sports FC και μετά την κυκλοφορία του EA Sports FC 24 όλοι περιμένουν το επόμενο game που έρχεται φέτος τον Σεπτέμβριο και ίσως γνωρίσουμε το καλοκαίρι στο πλαίσιο της έκθεσης Gamescom στην Κολωνία.

