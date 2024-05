Μόνο ένας χαρακτήρας από όλες τις ταινίες του Χάρι Πότερ υπήρξε στην πραγματικότητα

Το μόνο πραγματικό πρόσωπο που κατονομάζεται στα βιβλία του «Χάρι Πότερ» είναι ο Νίκολας Φλαμέλ.

Όλοι γνωρίζουν ότι ο κόσμος του Χάρι Πότερ δεν είναι πραγματικά αληθινός. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το μαγικό κόσμο, ο οποίος είναι γεμάτος μάγους, τέρατα και πνεύματα, υπάρχει και ένας χαρακτήρας που όντως υπήρχε στην πραγματικότητα.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι όταν η J.K. Rowling έγραψε το πρώτο βιβλίο, «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος», έδωσε το όνομα ενός πραγματικού προσώπου στον δημιουργό της Φιλοσοφικής Λίθου. Προφανώς και μιλάμε για τον Nicolas Flamel, τον οποίο υποδύεται ο Μπροντίς Τζοντορόφσκι.

Βέβαια, το πρόσωπο αυτό είχε πεθάνει προ πολλού πριν από την κυκλοφορία των ταινιών, αλλά εξακολουθεί να είναι αληθινό.

Ο Nicolas Flamel είναι ο χαρακτήρας που πιστώνεται με τη δημιουργία της πέτρας.

Τον 14ο αιώνα, ο Φλαμέλ ήταν ένας Γάλλος επιχειρηματίας και γραφιάς. Παρ' όλα αυτά, τον 17ο αιώνα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαρτυρίες ότι αυτός ο πολυμήχανος άνδρας δημιούργησε και ανακάλυψε την πρώτη πραγματική φιλοσοφική λίθο.

Με φήμη αλχημιστή, πιστεύεται ότι έμαθε αλχημικά μυστικά από έναν Εβραίο χημικό, ενώ βρισκόταν στο δρόμο για το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Υποτίθεται ότι έχοντας ανακαλύψει τη μυθική αλχημική ουσία, ο Γάλλος πιστώνεται ότι πέτυχε την αθανασία.

Η φιλοσοφική λίθος αποκαλείται επομένως και ελιξίριο της ζωής, που χρησιμοποιείται επίσης για την αναζωογόνηση, καθώς μπορεί να μετατρέψει τα απλά κοινά μέταλλα σε χρυσό ή ασήμι.

Εκτός από τις ταινίες Χάρι Πότερ, ο Φλαμέλ έχει παρουσιαστεί και σε άλλα μυθιστορηματικά έργα όπως το μυθιστόρημα Notre Dame de Paris, Fullmetal Alchemist, The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel και As Above, See Below