Επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς στο Βερολίνο: Βίντεο από την επίθεση των χούλιγκαν στο ξενοδοχείο των φιλάθλων του Παναθηναϊκού

Ένα βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα, την Κυριακή (26/05) και καταγράφει την επίθεση των χούλιγκανς σε ένα μικρό ξενοδοχείο στην περιοχή Σπάνταου, όπου βρίσκονταν οπαδοί του Παναθηναϊκού.

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών, στους οποίους ήταν και Έλληνες, σημειώθηκαν στο Βερολίνο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 άτομα, τα οποία δεν νοσηλεύονται.

Επεισόδια έγιναν στον προαστιακό και σε ξενοδοχείο. Οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν καταλύσει σε ένα μικρό ξενοδοχείο στην περιοχή Σπάνταου, σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το κέντρο του Βερολίνου. Οι οπαδοί παρακολούθησαν τον αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος και μετά τη νίκη επί του Άρη, βγήκαν στον δρόμο για να πανηγυρίσουν.

25.05.2024, Gate 7 (Olympiakos🇬🇷) attack Panathinaikos🇬🇷 in hotel in Berlin🇩🇪 , same time with Delije🇷🇸 attack them in Train station https://t.co/Fjy3xrmcco pic.twitter.com/dK3hrEUHnB