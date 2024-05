Το μικρό νησί στην Καραϊβική που βγάζει εκατομμύρια χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει οδηγήσει μόνο σε τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά έχει επίσης προσφέρει απροσδόκητα οικονομικά οφέλη σε περιοχές όπως η Ανγκουίλα

Η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αναμφισβήτητα ωθήσει την παραγωγικότητα και την καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, για ένα μικρό νησί της Καραϊβικής, έχει αποδειχθεί ότι είναι μετασχηματιστική. Η Ανγκουίλα έχει βιώσει μια οικονομική έκρηξη τέτοιου μεγέθους που πλέον παράγει περίπου το ένα τρίτο των κυβερνητικών εσόδων της από δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρει το Forbes. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η οικονομική απροσδόκητη εξέλιξη επιτεύχθηκε χωρίς να έχει γραφτεί ούτε μια γραμμή κώδικα στο νησί.

Μέλος της Νομισματικής Ένωσης της Ανατολικής Καραϊβικής, η Ανγκουίλα βρήκε χρυσάφι αξιοποιώντας τον κωδικό τομέα ανώτατου επιπέδου (ccTLD) του διαδικτύου που της έχει εκχωρηθεί, «.ai». Αυτός ο τομέας, παρόμοιος με τον «.jp» για την Ιαπωνία και τον «.fr» για τη Γαλλία, έχει γίνει περιζήτητος από τις εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει επισημάνει το φαινόμενο αυτό σε επίσημη έκθεσή του, αναφέροντας ότι ο τομέας «.ai» της Ανγκουίλα έχει γίνει αγαπημένος μεταξύ των παγκόσμιων εταιρειών τεχνολογίας. Από την έναρξη του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, ο αριθμός των καταχωρίσεων domain «.ai» εκτοξεύτηκε από 144.000 το 2022 σε 354.000 το 2023.

Anguilla's .ai domain registrations surged from 144,000 in 2022 to 354,000 in 2023, generating over 20% of the government's total revenue for the year. Find out in our Country Focus how this helps diversify the economy, making it more resilient to shocks. https://t.co/ULk3V6oVyb pic.twitter.com/qgMdCa4aYo