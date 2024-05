Η εταιρεία που κάνει giveaway ένα μαχητικό αεροσκάφος: Το διαφημιστικό κόλπο και η Pepsi (vid)

Αυτός ο διαγωνισμός υψηλού προφίλ αντλεί έμπνευση από το διαβόητο δώρο τζετ της Pepsi τη δεκαετία του 1990, το οποίο οδήγησε σε αγωγή και αργότερα προβλήθηκε σε ντοκιμαντέρ του Netflix.

Η Liquid Death γνωστή για τα εντυπωσιακά διαφημιστικά της κόλπα, ανακοίνωσε το τελευταίο και πιο φιλόδοξο δώρο της. Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό θαυμαστή την ευκαιρία να κερδίσει ένα λειτουργικό μαχητικό αεροσκάφος αξίας 400.000 δολαρίων ή εναλλακτικά έναν χαρτοφύλακα που περιέχει 250.000 δολάρια σε μετρητά.

Το τζετ, ένα ειδικά βαμμένο Aero L-39C Albatros, έχει λάβει το χιουμοριστικό παρατσούκλι «The Dehydrator» (Ο αφυγραντήρας) λόγω της ικανότητάς του να παράγει υψηλή ώθηση, η οποία, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, «θα σας απαλλάξει από τα σωματικά σας υγρά και θα σας κάνει να αδειάσετε το στομάχι σας». Το διθέσιο αεροσκάφος μπορεί να φτάσει σε ταχύτητες έως και 750 χιλιόμετρα την ώρα.

Από τώρα και μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, κάθε αγορά σε κατάστημα ενός προϊόντος Liquid Death ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να ανεβάσουν μια φωτογραφία της απόδειξης παραλαβής τους στην καθορισμένη ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Εκτός από το μαχητικό αεροσκάφος, ο νικητής του διαγωνισμού θα λάβει διάφορα προνόμια:

- Έξι μήνες δωρεάν χώρο σε υπόστεγο έξω από το Σικάγο.

- Μια ετήσια προμήθεια Liquid Death.

- Ένα κράνος πτήσης με προσαρμοσμένο σήμα.

- Κάλυψη του φόρου πωλήσεων για το αεροπλάνο.

Ωστόσο, ο νικητής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με την κατοχή του τζετ, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των υπηρεσιών πιλότου αν δεν έχει άδεια πτήσης.

Για όσους προτιμούν ένα πιο πρακτικό έπαθλο, η Liquid Death προσφέρει εναλλακτικά 250.000 δολάρια σε μετρητά, τα οποία παραδίδονται σε χαρτοφύλακα.

Αυτός ο διαγωνισμός υψηλού προφίλ αντλεί έμπνευση από το διαβόητο δώρο τζετ της Pepsi τη δεκαετία του 1990, το οποίο οδήγησε σε αγωγή και αργότερα προβλήθηκε σε ντοκιμαντέρ του Netflix. Ο ιδρυτής της Liquid Death, Mike Cessario, έχει ιστορικό στη χρήση τολμηρών τακτικών μάρκετινγκ για να τραβήξει την προσοχή του κοινού και να χτίσει την αποτίμηση της μάρκας στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε συνέντευξη που έδωσε το 2022 στο CNBC Make It, ο Cessario τόνισε τη σημασία της ψυχαγωγίας στη στρατηγική μάρκετινγκ. «Θέλουμε πραγματικά να διασκεδάσουμε τους ανθρώπους [και] να τους κάνουμε να γελάσουν στην υπηρεσία μιας μάρκας», δήλωσε. «Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, θα αγαπήσουν τη μάρκα σας επειδή τους δίνετε κάτι που έχει αξία».

Win A Jet! A Closer Look At The Aero L-39C Albatros Liquid Death Is Giving Away #Aviation https://t.co/bVUwfY01Fb