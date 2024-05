Οι επιστήμονες εκδίδουν ανησυχητική ενημέρωση για τον επικίνδυνο παγετώνα της «Ημέρας της Κρίσεως» στην Ανταρκτική

Εάν ο τεράστιος όγκος του πάγου λιώσει εντελώς, θα προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά ένα μέτρο, γεγονός που θα έχει καταστροφικές συνέπειες.

Σε μια τρομακτική είδηση για τον πλανήτη, οι επιστήμονες έδωσαν μια νέα ενημέρωση για τον λεγόμενο «παγετώνα της Ημέρας της Κρίσεως», ο οποίος συρρικνώνεται σημαντικά.

Ο παγετώνας «Thwaites» βρίσκεται στη Δυτική Ανταρκτική, έχει μέγεθος περίπου όσο η Μεγάλη Βρετανία, και θα μπορούσε να επηρεάσει τη στάθμη της θάλασσας σε όλο τον κόσμο, αν ποτέ έλιωνε.

Δυστυχώς, μια νέα μελέτη έχει επικεντρωθεί στο ζεστό, αλμυρό θαλασσινό νερό κάτω από τον παγετώνα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στο λιώσιμο του παγετώνα με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από ό,τι υπολόγιζαν προηγουμένως.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences και συντάχθηκε από ειδικούς κλιματολόγους του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Irvine.

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από τον εμπορικό δορυφόρο ICEYE της Φινλανδίας υποδηλώνουν ότι οι προβλέψεις για την παγκόσμια στάθμη της θάλασσας θα πρέπει να επανεξεταστούν.

Στην πραγματικότητα, αν ο συγκεκριμένος παγετώνας εξαφανιζόταν εντελώς, θα σταματούσε να λειτουργεί ως φράγμα στην Ανταρκτική και θα οδηγούσε σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 3 μέτρα.

Ο Eric Rignot είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Irvine και συν-συγγραφέας της μελέτης. Δήλωσε στο CNN: «Στο παρελθόν, είχαμε μόνο σποραδικά δεδομένα για να το εξετάσουμε αυτό το φαινόμενο. Σε αυτό το νέο σύνολο δεδομένων, έχουμε σταθερές παρατηρήσεις για το τι συμβαίνει.

Και πρόσθεσε: «Αυτή η διαδικασία της εκτεταμένης, τεράστιας διείσδυσης θαλασσινού νερού θα αυξήσει τις προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας από την Ανταρκτική».