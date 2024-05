Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό και ισχυρίζεται ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον (vid)

Μια γυναίκα μίλησε για την μοναδική εμπειρία που είχε. Η ίδια εικάζει ότι αφού χτυπήθηκε από κεραυνό πήγε στον παράδεισο και μετά από λίγο επέστρεψε στη ζωή.

Η ζωή της Elizabeth Krohn πήρε μια εξαιρετική τροπή πριν από 35 χρόνια, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό, οδηγώντας σε μια εμπειρία που, όπως ισχυρίζεται, της χάρισε την ικανότητα να προβλέπει το μέλλον στα όνειρά της. Μοιράστηκε την ιστορία της στο podcast Shaman Oaks, περιγράφοντας λεπτομερώς το γεγονός που άλλαξε για πάντα την αντίληψή της για την πραγματικότητα.

Εκείνη τη μοιραία ημέρα, η Elizabeth πήγαινε τα παιδιά της στην τοπική συναγωγή τους κατά τη διάρκεια μιας δραματικής καταιγίδας. Άρπαξε μια ομπρέλα για να αψηφήσει τη βροχή, χωρίς να γνωρίζει ότι η βέρα της, η οποία άγγιζε το στέλεχος της ομπρέλας, θα την έκανε στόχο για έναν κεραυνό. Το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό που τη «σκότωσε» επί τόπου.

Η Elizabeth αφηγήθηκε μια εξωσωματική εμπειρία όπου παρατήρησε το άψυχο σώμα της να βρίσκεται στο πάρκινγκ της συναγωγής. «Σκέφτηκα, πού είναι η ομπρέλα μου; Έτσι κοίταξα έξω από το παράθυρο. Και βέβαια, υπήρχε η ομπρέλα μου στο πάρκινγκ», θυμήθηκε. «Κοίταξα προς τα δεξιά, περίπου 20 μέτρα από την ομπρέλα, και με είδα στο έδαφος». Αρχικά, ανησύχησε για τα παπούτσια της, τα οποία είχαν διαλυθεί από τον κεραυνό, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι αιωρούνταν πάνω από το έδαφος.

Elizabeth G. Krohn discusses making the difficult decision to leave her “home” in heaven and return to the cloudiness and uncertainty of earth. Catch the entire episode now ▶️ https://t.co/HbvKAblQQS 🧠💥 #BialikBreakdown pic.twitter.com/pX50FdbwsU