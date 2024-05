Στο This is Athens - City Festival του Δήμου Αθηναίων το πάρτυ συνεχίζεται 

Και αυτό το Σαββατοκύριακο η Αθήνα γιορτάζει.

Με περισσότερες από 300 εκδηλώσεις σε όλες της γειτονιές της Αθήνας το Τhis is Athens- City Festival του Δήμου Αθηναίων συνεχίζεται έως τις 3 Ιουνίου. Συναυλίες και street πάρτυ σε πλατείες και πεζόδρομους, υπαίθριες δράσεις σε πάρκα και λόφους της πόλης, ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους, γαστρονομικές εμπειρίες στα Μουσεία, καθώς και πρωτότυπες πολιτιστικές εκδηλώσεις δίνουν τον παλμό στις γειτονιές της Αθήνας. Από την Παρασκευή 24 Μαΐου έως τις 26 Μαΐου αυτά είναι τα πάρτυ που δεν πρέπει να χάσετε!

24 Μαΐου: Πάρτυ με την Αγία Φανφάρα/Reverb sessions

Πλατεία Αττικής

Η βραδιά ξεκινά με την Αγία Φανφάρα, μια πολυμελή ορχήστρα χάλκινων πνευστών και κρουστών οργάνων, που αποτελείται από μια ομάδα μουσικών και φίλων με διαφορετικές αισθητικές αφετηρίες αλλά κοινή αγάπη για τη μουσική. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει παραδοσιακούς σκοπούς και σύγχρονα τραγούδια από την Ελλάδα, την ευρύτερη Βαλκανική Χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Με σήμα κατατεθέν τη ζωντάνια, το χιούμορ και τον ενθουσιασμό, οι εμφανίσεις της Αγίας Φανφάρας χαρακτηρίζονται από πανηγυρική διάθεση, πολλά ντεσιμπέλ και τρελό κέφι!

Μετά από αυτή τη γιορτή – έκπληξη ξεκινά το party των Reverb.

Το Reverb έχει σκοπό να αναδείξει την αυθεντική εναλλακτική κουλτούρα της Αθήνας μέσα από τις διαφορετικές μορφές τέχνης, την διαφορετικότητα των συντελεστών, την ποικιλομορφία και την πολυφυλετικότητα. Αποδεικνύει τη δύναμη της ενότητας με το συνολικό του έργο και την ιστορία του που πάει πίσω στο 2002.

Δημιουργεί πρωτοποριακές εκδηλώσεις που φωτίζουν την ολοζώντανη street και club σκηνή της πόλης, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμά της σε ένα συνεχές rotation.

Περισσότερες πληροφορίες για την Αγία φανφάρα εδώ:

https://cityfestival.thisisathens.org/agia-fanfara-2/

Περισσότερες πληροφορίες για το reverb sessions εδώ:

https://cityfestival.thisisathens.org/music-sessions-attikis/

25 Mαΐου: Afrobanana party

Πάρκο Μπέη, Νέος Κόσμος

Μουσική, τέχνη και γαστρονομία με ταμπέλα Made In Cyprus. Το Αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει μία μικρή γεύση από το Afrobanana, το διασημότερο Κυπριακό φεστιβάλ μέσα από το This is AfroBanana x Athens. Μια πολιτιστική συνάντηση που φιλοδοξεί να προβάλει την πλούσια Κυπριακή κουλτούρα, μέσω μιας μονοήμερης πολιτιστικής δράσης γεμάτης ζωντανές εμφανίσεις από κορυφαίους Κύπριους καλλιτέχνες όπως οι Monsieur Doumani, Julio Κομπολόι, Vanesha, Afrofox και άλλοι.

Σε συνεργασία με το Animafest Cy, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ταινίες animation, Κύπριων δημιουργών, μέσα σε πέντε ειδικά διαμορφωμένες μονάδες εγκαταστάσεων προβολής.

Στο κομμάτι της γαστρονομίας, το πολυβραβευμένο εστιατόριο “Πατρικόν” θα προσφέρει ευφάνταστα εδέσματα.

Το This is Afrobanana x Athens θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Δημάρχου Δημήτρη Μπέη στο Νέο Κόσμο με ελεύθερη είσοδο. Ο σχεδιασμός του χώρου θα είναι εμπνευσμένος από την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της κοινότητας Λευκάρων στην Κύπρο, ενώ η εκδήλωση θα προσφέρει μόνο επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια, τηρώντας βιώσιμες πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://cityfestival.thisisathens.org/this-is-afrobanana-x-athens/

25 Mαΐου: Saramuya

Πλατεία Αμερικής

Το This Is Athens – City Festival, φέρνει την La Saramuya στην πλατεία Αμερικής, “φορτωμένη με ήχους salsa, cumbia, mambo, samba, soca, zouk, dembow, dancehall, champeta, soukous και τρομερή διάθεση για ένα μοναδικό, απογευματινό ξεφάντωμα.

Η La Saramuya και είναι ένα εντυπωσιακό χειροποίητο, πολύχρωμο ηχοσύστημα, από αυτά που συναντά κανείς στην Λατινική Αμερική στο καρναβάλι.

Αρχικός της σκοπός ήταν να διασκεδάσει όλους εκείνους που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να επισκεφτούν ένα club, στην πορεία όμως έγινε σύμβολο της Λατινοαμερικανικής διασκέδασης.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://cityfestival.thisisathens.org/la-saramuya/

26 Mαΐου: Σχεδία party

Η Σχεδία, το πρώτο περιοδικό δρόμου της πόλης, βγαίνει στον πεζόδρομο του Σχεδία Home και γιορτάζει 11 γεμάτα χρόνια δράσεων για καλό σκοπό.

Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, καταξιωμένοι djs, δράσεις για μικρούς και μεγάλους, εκθέσεις και γαστρονομικές εκπλήξεις συνδυάζονται για να αποχαιρετίσουν το φετινό This is – Athens City Festival.

Από αργά το απόγευμα έως αργά το βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον πεζόδρομο της Νικίου και ένα κεφάτο street party για μικρούς και μεγάλους.

Το “Σχεδία home” σας περιμένει για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον ερχομό του καλοκαιριού στην υπέροχη πόλη μας!

Για περισσότερες πληροφορίες: https://cityfestival.thisisathens.org/shedia-street-party-el/

26 Mαΐου: full circle pres. ME

Πεζόδρομος Ερμού

To Full Circle, θέλοντας να ανταποδώσει την αγάπη του κόσμου ετοιμάζει στον πεζόδρομο της Ερμού μια πραγματική γιορτή που προορίζεται να αφήσει εποχή, με καλεσμένο τον &ME, τον άνθρωπο πίσω από μερικές από τις μεγαλύτερες χορευτικές επιτυχίες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής των τελευταίων ετών.

Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την είσοδο του &ME στον κόσμο της House και Techno κάπως απρόσμενη, και αυτό οφείλεται στη σεμνότητά του που ήδη αποτυπώνεται στο ψευδώνυμό του.

Ο ίδιος είναι ιδρυτικό μέλος της Keinemusik με παρουσία στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως Coachella, Burning Man και Awakenings.

Μέσα από τα ενθουσιώδη του sets, καταφέρνει να συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη soulful πλευρά της Ηouse μουσικής με αυτήν της Τechno. Η DIY προσέγγισή του στα πράγματα, η χαλαρή του στάση, η φήμη του ως ταλαντούχος παραγωγός και εξαιρετικός DJ και η ικανότητά του να δημιουργεί καινοτόμες παραγωγές τον κάνουν μία από τις πιο μοναδικές και πρωτότυπες φιγούρες στον χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://cityfestival.thisisathens.org/full-circle-pres-me/