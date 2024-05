«Πρέπει να τη δεις» : Οι συνδρομητές του Netflix έχουν ξετρελαθεί με τη σειρά που είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία (vid)

Αυτή η οδυνηρή ιστορία ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας δεν είναι μόνο εμπνευσμένη, αλλά προσφέρει και έναν ισχυρό προβληματισμό για τους αγώνες που αντιμετωπίζουν πολλοί σε παρόμοιες συνθήκες.

Η πλοήγηση στην τεράστια βιβλιοθήκη του Netflix, η οποία διαθέτει πάνω από 18.000 τίτλους ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων από τον περασμένο Δεκέμβριο, μπορεί να είναι αποθαρρυντική. Ωστόσο, χάρη στην επιμέλεια των συνδρομητών της σελίδας Netflix Bangers στο Facebook, η ανακάλυψη ξεχωριστών σειρών έχει γίνει πιο εύκολη.

Μια σειρά που έχει συγκεντρώσει σημαντική προσοχή και επαίνους είναι η σειρά του 2021 «Maid». Η σύνοψη της σειράς περιγράφει την ιστορία μιας νεαρής μητέρας, της Alex, η οποία δραπετεύει από μια σχέση κακοποίησης και ασχολείται με την καθαριότητα σπιτιών για να στηρίξει το παιδί της και να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον. Η σειρά βασίζεται στα απομνημονεύματα της Stephanie Land «Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive».

Με πρωταγωνίστρια την Margaret Qualley στον ρόλο της Alex, η σειρά έχει λάβει την αναγνώριση των κριτικών, διατηρώντας το 94% στο Tomatometer του Rotten Tomatoes τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

Όταν ένας θαυμαστής ζήτησε ειλικρινείς κριτικές για το «Maid» στο Netflix Bangers, συναντήθηκε με ένα κύμα θετικών σχολίων. Ένας θεατής σημείωσε: «Ήταν πραγματικά υπέροχο και άξιζε περισσότερα επεισόδια», ενώ ένας άλλος είπε: «Τόσο σπουδαία σειρά! Μακάρι να έκαναν και δεύτερη σεζόν».

Δεδομένων των ευαίσθητων θεμάτων της ενδοοικογενειακής κακοποίησης και της επιβίωσης, η δημιουργός και υπεύθυνη της σειράς, Molly Smith Metzler, τόνισε τη σημασία της αυθεντικότητας και της ευαισθησίας στην απεικόνισή της..