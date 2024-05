Η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε μια τρομακτική πρόβλεψη για το πώς θα μοιάζουν οι άνθρωποι σε 1.000 χρόνια

Ζήτησαν από τη τεχνητή νοημοσύνη να δείξει πως θα είναι οι άνθρωποι σε 1000 χρόνια και τα αποτελέσματα ήταν τρομοκρατικά

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει κάνει πολλούς ανθρώπους να ανησυχούν τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παρέχει πολλές συναρπαστικές δυνατότητες.

Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη πρόσφατα ξεγέλασε τη μαμά της Katy Perry και την έκανε να νομίζει ότι βρισκόταν στο Met Gala ενώ δεν ήταν, η άνοδος της τεχνολογίας παρέχει την ευκαιρία για νέα πεδία που δεν έχουν επιτευχθεί ποτέ στο παρελθόν.

Το unilad ζήτησε από το πρόγραμμα Midjourney της Τεχνητής Νοημοσύνης να φτιάξει μερικές εικόνες για το πώς θα μοιάζουμε σε 1.000 χρόνια από τώρα. Και δυστυχώς, τα αποτελέσματα είναι αρκετά τρομακτικά.

Κατ' αρχάς, φαίνεται ότι η μόδα του μέλλοντος θα περιλαμβάνει την κάλυψη των προσώπων μας με έναν ιστό από καλώδια και μοτέρ... Μάλλον, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ουσιαστικά αποφασίσει ότι η ανθρώπινη όψη θα είναι συνδεδεμένη με την τεχνολογία.

