Ο Oleksandr Usyk νίκησε τον Tyson Fury και έγινε αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής βαρέων βαρών, ενώ τράβηξε όλα τα βλέμματα λόγω της μπλούζας που επέλεξε να φορέσει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας

Ο Oleksandr Usyk νίκησε εχθές το βράδυ (18/05) τον Tyson Fury με split decision (115-112 Usyk 114-113 Fury 114-113 Usyk) στο πρωτάθλημα βαρέων βαρών στη Σαουδική Αραβία.

Καττα κοινή ομολογία ήταν ένας από τους καλύτερους αγώνες βαρέων βαρών στον 21ου αιώνα, με όσους βρέθηκαν στο στάδιο να τα βλέπουν... όλα. Τρομερές ανατροπές, αγωνία μέχρι το τέλος, φαντασμαγορικό σοου πριν και μετά τον αγώνα, celebrities από όλο τον κόσμο και πολλά άλλα.

🇺🇦 Oleksandr Usik - absolute world champion in heavyweight boxing Oleksandr Usik defeated Tyson Fury to become the first absolute world heavyweight champion in 25 years For 35-year-old Fury this is the first defeat in his career. Before that he had 34 wins in 34 fights with one… pic.twitter.com/q7s1RnHdxH

Το αποτέλεσμα ανεβάζει το πυγμαχικό ρεκόρ του Ουκρανού στο 22-0-0 με 14 νίκες με νοκ άουτ, μετά τη νίκη επί του Derek Chisora, τις back-to-back νίκες επί του Anthony Joshua και του Daniel Dubois σε διαδοχικούς αγώνες.

Ωστόσο, αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών ήταν η μπλούζα που φορούσε ο Ουκρανός πυγμάχος. Συγκεκριμένα, πριν από τον αγώνα στο Ριάντ, ο Oleksandr Usyk μπήκε στο στάδιο με ένα μαύρο μπλουζάκι που έγραφε: «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟC». Το ερώτημα όλων όσων είδαν αυτό το στιγμιότυπο ήταν πως η Σαουδική Αραβία επέτρεψε στον Ουκρανό να φορέσει αυτή τη μπλούζα.

SAUDIS ARE ALLOWING THIS

IN THE HOLY LAND



Before the fight in Riyadh, Oleksandr Usyk wore a t-shirt that read:



"ΟΡΘΟΔΟΧΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟC"



Which means:

"ORTHODOX CHRISTIANITY OR DEATH"



May Allah deal with those who allow and encourage this in the land of Islam. pic.twitter.com/J4GdgPsQow