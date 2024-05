Μετά το «Kinds of Kindness» ο Λάνθιμος ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνίστρια την...Emma Stone

Το «Bugonia» είναι εμπνευσμένο από τη νοτιοκορεατική κωμωδία επιστημονικής φαντασίας «Save the Green Planet» του 2003.

Η Focus Features απέκτησε το πολυαναμενόμενο project «Bugonia», σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου και με πρωταγωνιστές την Emma Stone και τον Jesse Plemons. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την πρεμιέρα της τελευταίας ταινίας του Λάνθιμου, «Kinds of Kindness», στο Φεστιβάλ Καννών.

Το «Bugonia» έχει σενάριο του Will Tracy και περιστρέφεται γύρω από δύο συνωμοσιολόγους που απαγάγουν την υψηλόβαθμη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, πιστεύοντας ότι είναι εξωγήινη που έχει σκοπό να καταστρέψει τη Γη. Αυτή η ενδιαφέρουσα πλοκή υπόσχεται άλλη μια σκοτεινά κωμική και προβληματική ταινία από τον Λάνθιμο, γνωστό για το μοναδικό του στυλ αφήγησης.

Η ταινία θα διανεμηθεί στις ΗΠΑ από τη Focus Features, ενώ η Universal Pictures θα αναλάβει τη διεθνή διανομή. Αυτό σηματοδοτεί μια απομάκρυνση του Λάνθιμου από τις πρόσφατες συνεργασίες του με την Searchlight Pictures, η οποία κυκλοφόρησε πολλές από τις αναγνωρισμένες ταινίες του, όπως το βραβευμένο με Όσκαρ «The Favourite» και το επερχόμενο «Kinds of Kindness».

Το «Bugonia» είναι εμπνευσμένο από τη νοτιοκορεατική κωμωδία επιστημονικής φαντασίας «Save the Green Planet» του 2003. Η

Οι Stone και Plemons, που πρωταγωνιστούν και οι δύο στο «Kinds of Kindness», θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον Λάνθιμο στο «Bugonia». Το «Kinds of Kindness», που θα κυκλοφορήσει στις 30 Μαΐου, είναι δομημένο σε τρία μέρη, προσφέροντας μια σύνθετη αφήγηση που έχει αποσπάσει θετικές κριτικές στις Κάννες.

