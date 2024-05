Διαγωνιζόμενος στο MasterChef δημιούργησε πιάτο που εμπνεύστηκε από τον «Τζακ τον Αντεροβγάλτη» (vid)

Οι κριτές του βρετανικού MasterChef σοκαρίστηκαν με το πιάτο που τους έφερε διαγωνιζόμενος.

Οι τηλεθεατές του MasterChef έμειναν σοκαρισμένοι και εξοργισμένοι αφού ένας διαγωνιζόμενος παρουσίασε ένα πιάτο εμπνευσμένο από τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Τζακ τον Αντεροβγάλτη κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του διαγωνισμού μαγειρικής του BBC. Οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι είχαν αναλάβει να δημιουργήσουν ένα «θεατρικό» πιάτο για να εντυπωσιάσουν τους κριτές Gregg Wallace και John Torode, αλλά το θέμα ενός διαγωνιζόμενου παρατράβηξε για πολλούς τηλεθεατές.

Ο Chris επέλεξε να φτιάξει ένα γεύμα «μυστηρίου δολοφονίας», αντλώντας έμπνευση από τον διαβόητο δολοφόνο της βικτοριανής εποχής. Η παρουσίασή του είχε ως στόχο να ταιριάζει με τη θεατρική περιγραφή, με την κουζίνα του MasterChef να είναι σκοτεινή για δραματικό αποτέλεσμα. Ο Chris, ντυμένος με έναν μανδύα με κουκούλα, απευθύνθηκε στους κριτές: «Είστε τώρα ντετέκτιβ και πρέπει να βρείτε ποιος είμαι εγώ από τα στοιχεία μέσα στο κουτί».

Το επίκεντρο της παρουσίασης του Chris ήταν ένα μπαούλο σημαδεμένο με διάφορες αποδόσεις των αριθμών 1 και 8, το οποίο κάτω από μαύρο φως αποκάλυπτε τον συνδυασμό «1888» με λαμπερό κόκκινο χρώμα.

Καθώς ξεδιπλώνονταν τα στοιχεία, που περιείχαν αναφορές όπως «Whitechapel, Λονδίνο, 1888».ο Wallace αναγνώρισε σωστά το θέμα ως Τζακ ο Αντεροβγάλτης. Αυτή η διαβόητη φιγούρα δολοφόνησε τουλάχιστον πέντε γυναίκες στο Whitechapel ή κοντά σε αυτό μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου 1888: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine «Kate» Eddowes και Mary Jane Kelly.

Οι τηλεθεατές κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τον αποτροπιασμό τους, επικρίνοντας την απόφαση να ωραιοποιηθεί ένα τόσο σκοτεινό και τραγικό κεφάλαιο της ιστορίας.

Did that just happen? A man on #masterchef just served beef tartare on a bone as part of a celebration of Jack the Ripper dish? Murdered women’s innards, so creative. What?