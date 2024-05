Δωρεάν το Red Dead Redemption 2 από το PlayStation

To PlayStation χαρίζει το Red Dead Redemption 2 στα μέλη του PS Plus.

To PlayStation επιφύλαξε ένα σημαντικό «δώρο» για τα μέλη της υπηρεσίας PS Plus Extra και PS Plus Premium και ο λόγος για το Red Dead Redemption 2.

Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έβγαλε η Rockstar Games τα τελευταία χρόνια και θα παρέχεται δωρεάν για όσους πληρώνουν την μηνιαία συνδρομή τους, μαζί με τα Deceive Inc. και Stranded: Alien Dawn.

Τέλος, οι συνδρομητές του Premium πακέτου θα έχουν έξτρα περιεχόμενο για τα διάφορα τμήματα του τίτλου.

Πέραν του Red Dead Redemption 2, προσφέρονται αυτό το μήνα και τα παρακάτω παιχνίδια για τα μέλη του PS Plus Extra:

• The Sims 4 City Living DLC (PS4)

• Crime Boss: Rockay City (PS5)

• The Settlers: New Allies (PS4)

• Stranded: Alien Dawn (PS4, PS5)

• Cat Quest (PS4)

• Cat Quest II (PS4)

• The LEGO Movie 2 Videogame (PS4)

• Watch Dogs (PS4)

Ακόμη, προσφέρονται και τα PS Plus Premium Classics:

• 2Xtreme (PS4, PS5)

• G-Police (PS4, PS5)

• Worms Pinball (PS4, PS5)