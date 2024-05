H Samsung κοροϊδεύει την Apple για τα iPad Pro στη νεότερη διαφήμισή της (vid)

Δείτε πως η Samsung κοροϊδεύει την Apple για τα iPad Pro.

H Apple παρουσίασε πρόσφατα τα iPad Pro με τον M4 και σε ένα από τα διαφημιστικά παρουσίασε διάφορα υλικά να πατιούνται σε μια πρέσα.

Η διαφήμιση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και στους fans της εταιρείας και η ίδια αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη.

Την ευκαιρία αυτή δεν φαίνεται να έχασε η Samsung, η οποία έβγαλε ένα σύντομο σποτάκι που κριτικάρει αυτήν τη σκηνή.

Συγκεκριμένα, δείχνει μια κοπέλα να παίζει μια κιθάρα που είναι μερικώς διαλυμένη και να χρησιμοποιεί ένα Samsung Galaxy Tab S9 Ultra για τις σημειώσεις της.

Το μήνυμα του spot κλείνει με τη φράση «η δημιουργικότητα δεν μπορεί να συνθλιβεί».

We would never crush creativity. #UnCrush pic.twitter.com/qvlUqbRlnE