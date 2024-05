Η αστυνομία απομάκρυνε τους φοιτητές που διαδήλωναν υπέρ των Παλαιστινίων στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης

Οι φοιτητές ήθελαν να καταγγείλουν την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, που εξαπολύθηκε μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση, στις 7 Οκτωβρίου, της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Η αστυνομία επενέβη νωρίς σήμερα το πρωί για να απομακρύνει μερικές δεκάδες φοιτητές που τάσσονται υπέρ των Παλαιστινίων και οι οποίοι έκαναν κατάληψη από την Κυριακή στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης, ενώ εκείνοι του Πανεπιστημίου της Λωζάνης έβαλαν εθελοντικά τέλος στην κατάληψή τους που διήρκεσε σχεδόν 15 ημέρες.

Η αστυνομία της Βέρνης μετέβη στο σημείο έπειτα από αίτημα της διοίκησης, η οποία είχε δηλώσει από τη Δευτέρα πως κάθε κατάληψη είναι «απαράδεκτη».

Οι φοιτητές ήθελαν να καταγγείλουν την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, που εξαπολύθηκε μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση, στις 7 Οκτωβρίου, της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Οι περίπου 30 φοιτητές που βρίσκονταν ακόμη στο σημείο στη Βέρνη εγκατέλειψαν τις εγκαταστάσεις γύρω στις 05:00 τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδας). Φώναξαν συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων έξω από τα κτήρια, προτού αποσυρθούν, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Keystone-ATS.

Δεκάδες ακτιβιστές έκαναν κατάληψη από το βράδυ της Κυριακής σε διάφορα κτήρια του πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων το πανεπιστημιακό εστιατόριο.

Το πανεπιστήμιο τους είχε δώσει τελεσίγραφο προκειμένου να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις, το οποίο αγνόησαν. Ο πρύτανης του πανεπιστημίου Κρίστιαν Λέουμαν δηλώνει έτοιμος να συνεχίσει έναν "εποικοδομητικό διάλογο" όμως εκτιμά πως "μια κατάληψη και διεκδικήσεις με πολιτικά κίνητρα δεν παρέχουν πλαίσιο για εποικοδομητικό διάλογο", σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Χθες, Τρίτη, οι αστυνομικοί είχαν εκκενώσει το Πανεπιστήμιο της Γενεύης (UNIGE) επίσης χωρίς να σημειωθούν επεισόδια έπειτα, από αίτημα της διεύθυνσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Η τελευταία είχε ξεκινήσει διάλογο με τους διαδηλωτές όμως ανέβασε τους τόνους τη Δευτέρα μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, ανακοινώνοντας την κατάθεση μήνυσης σε ποινικό δικαστήριο για παραβίαση ασύλου.

