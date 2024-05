Σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου σκηνοθέτη Asif Kapadia, του οποίου οι προηγούμενες δουλειές περιλαμβάνουν το βραβευμένο με Όσκαρ «Amy» και το βραβευμένο με BAFTA «Senna», το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να εισχωρήσει βαθιά στην ψυχοσύνθεση του Ρότζερ Φέντερερ.

Σε μια κίνηση που θα συναρπάσει τους λάτρεις του τένις και τους λάτρεις του κινηματογράφου, κυκλοφόρησε το trailer ενός ντοκιμαντέρ που κατέγραψε τις 12 τελευταίες ημέρες της λαμπρής επαγγελματικής καριέρας του Ρότζερ Φέντερερ.

Το ντοκιμαντέρ περιγράφεται ως μια «οικεία παρακολούθηση» του αποχαιρετιστήριου ταξιδιού του Φέντερερ και προσφέρει μια σπάνια ματιά στις εσωτερικές λειτουργίες του μυαλού του εμβληματικού τενίστα, καθώς αποχαιρετά το άθλημα που καθόρισε τη ζωή του τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα απλό βίντεο, που δεν προοριζόταν ποτέ για δημόσια κατανάλωση, εξελίχθηκε σε ένα συγκλονιστικό κινηματογραφικό αφιέρωμα σε έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές της εποχής μας.

Σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου σκηνοθέτη Asif Kapadia, του οποίου οι προηγούμενες δουλειές περιλαμβάνουν το βραβευμένο με Όσκαρ «Amy» και το βραβευμένο με BAFTA «Senna», το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να εισχωρήσει βαθιά στην ψυχοσύνθεση του Ρότζερ Φέντερερ, καταγράφοντας στιγμές ευαλωτότητας και περισυλλογής καθώς περιηγείται στο συναισθηματικό πεδίο της συνταξιοδότησης. Σε συνεργασία με τον Joe Sabia, γνωστού για τη συμβολή του στο franchise «73 Questions» της Vogue, η ταινία διαθέτει μια εξαιρετική σειρά συνεντεύξεων με συναδέλφους και φίλους του Φέντερερ, συμπεριλαμβανομένων των Ραφαέλ Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ.

Ο ίδιος ο Φέντερερ εξέφρασε την αρχική του απροθυμία να αγκαλιάσει την παρουσία των καμερών σε κομβικές στιγμές της καριέρας του. Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως ένα προσωπικό ενθύμιο για την οικογένεια και τους φίλους του σύντομα εξελίχθηκε σε ένα μεταμορφωτικό κινηματογραφικό ταξίδι, προσφέροντας στους θεατές ένα οικείο πορτρέτο του θρύλου του τένις στις τελευταίες μέρες του στο γήπεδο.

