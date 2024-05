Νέο μενού στο Frankie με αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, άρωμα καλοκαιριού και "Food & Wine Duets"!

Το Frankie, το αγαπημένο ιταλικό εστιατόριο του ομίλου Nice n Easy Group, υποδέχεται το καλοκαίρι με ένα ολοκαίνουργιο μενού

Ένα μενού γεμάτο φρεσκάδα, αρώματα και γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν στις γραφικές γωνιές της Ιταλίας, αλλά και στις γεμάτες ζωντάνια ιταλικές γειτονιές της Νέας Υόρκης!

Η ομάδα του Frankie, με πάθος για την αυθεντική ιταλική κουζίνα και την υψηλή ποιότητα, δημιούργησε πιάτα φτιαγμένα με αγνά και ποιοτικά υλικά που φέρουν την υπογραφή του σεφ Παναγιώτη Ιωάννου.

Ξεκινήστε με Carpaccio λευκού ψαριού, μια δροσιστική και φρέσκια επιλογή, ή δοκιμάστε Ceviche σολωμού, με την εκρηκτική γεύση από λεμόνι, τσίλι και φρέσκα μυρωδικά. Αφεθείτε στην ιταλική παράδοση με Arancini γαρίδας, κροκέτες ρυζιού γεμιστές με γαρίδες, ή απολαύστε Παπαρδέλες με σολομό, πλούσιες και γευστικές, με μια κρέμα σαφράν που απογειώνει τη γεύση.Για τους λάτρεις της ιταλικής κλασικής κουζίνας, Gnocchi με μοσχάρι ραγού είναι must, ενώ για τους λάτρεις του κρέατος, New York steak, ζουμερό steak φιλέτο, ψημένο στην τελειότητα.

Αναζητήστε από τις 15 Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου το ειδικό μενού μας με τίτλο «Food & Wine Duets: A Match Made in June» Curated Pairings for Every Palate και ελάτε να δοκιμάσετε μερικά από τα νέα πιάτα μας με συνοδεία εκλεκτών κρασιών σε ένα συναρπαστικό pairing, ειδικά σχεδιασμένο για να αναδείξει τις μοναδικές γεύσεις που έχουμε δημιουργήσει.

Στο Frankie, η αφοσίωση στην ποιότητα, η αυθεντική ιταλική γεύση και η ζεστή ατμόσφαιρα, συνθέτουν μια γευστική εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Η φρεσκάδα και η ποιότητα των υλικών αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Χρησιμοποιούνται μόνο τα πιο αγνά και εκλεκτά υλικά, προερχόμενα από ντόπιους παραγωγούς, διασφαλίζοντας έτσι την αξεπέραστη γεύση σε κάθε πιάτο. Η φιλοσοφία "farm-to-table" βρίσκεται σε κάθε γωνιά της κουζίνας, εστιάζοντας στην εποχικότητα και την ανάδειξη των φρέσκων γεύσεων της ελληνικής γης.

Είτε είστε λάτρης της ιταλικής κουζίνας, είτε απλά αναζητάτε ένα ποιοτικό και νόστιμο γεύμα σε ένα όμορφο περιβάλλον, κάντε κράτηση τώρα και ετοιμαστείτε για ένα γευστικό ταξίδι γεμάτο γεύσεις και αρώματα καλοκαιριού!

Frankie: Σκουφά 42, Κολωνάκι, 10672 Αθήνα Τηλ: +30 210 364 7052