Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix εστιάζει στη δίκη της Νυρεμβέργης: Η άνοδος του Χίτλερ και η προπαγάνδα (vid)

Το Netflix πρόκειται να παρουσιάσει μια συναρπαστική εξερεύνηση ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας μέσα από το ντοκιμαντέρ του Joe Berlinger, «Hitler and the Nazis: Evil on Trial», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου.

Αντλώντας από το δραματικό σκηνικό της δίκης της Νυρεμβέργης και εμπλουτισμένη από τις μαρτυρίες του Αμερικανού δημοσιογράφου William L. Shirer από πρώτο χέρι, η σειρά εμβαθύνει στην ταραχώδη εποχή του Τρίτου Ράιχ. Ο Berlinger, γνωστός για τα αναγνωρισμένα έργα του, όπως το «Paradise Lost» και το «The Ted Bundy Tapes», προσφέρει μια ολοκληρωμένη εξέταση της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία και των μηχανισμών τυραννίας που στήριξαν το καθεστώς του.

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκεται η ύπουλη επιρροή της προπαγάνδας, της λογοκρισίας και του μολυσματικού κύματος αντισημιτισμού που σάρωσε τη ναζιστική Γερμανία. Μέσα από σχολαστική έρευνα και συναρπαστική αφήγηση, ο Berlinger ρίχνει φως στους μηχανισμούς μέσω των οποίων ο Χίτλερ και οι συνεργάτες του χειραγωγούσαν το κοινό αίσθημα και ενορχήστρωναν μαζικές φρικαλεότητες.

Η προσωπική σχέση του Berlinger με το θέμα προσδίδει μια οδυνηρή διάσταση στη σειρά. Ως αυτοπροσδιοριζόμενος ως «πολιτισμικά και εθνοτικά Εβραίος», ο Berlinger εντοπίζει τη γοητεία του για τη γερμανική ιστορία στα παιδικά του χρόνια. Αναπολώντας την ενστικτώδη αντίδρασή του στα πλάνα του Ολοκαυτώματος ως έφηβος, ο Berlinger αντανακλά τη βαθιά αίσθηση τρόμου και την επακόλουθη αναζήτηση κατανόησης που διαμόρφωσε τις ακαδημαϊκές του αναζητήσεις και την πορεία της καριέρας του.

Με γνώμονα μια αμείλικτη περιέργεια, ο Berlinger βυθίστηκε στη μελέτη της γερμανικής γλώσσας και κουλτούρας, ξεκινώντας τελικά μια καριέρα στον κινηματογράφο. Οι εμπειρίες του από πρώτο χέρι, συμπεριλαμβανομένης της παραμονής του στη Φρανκφούρτη που τον εξέθεσε στην πολυπλοκότητα της μεταπολεμικής Γερμανίας, διαμορφώνουν το βάθος και την αυθεντικότητα της αφήγησής του.

Μια καίρια πτυχή της σειράς είναι η συμμετοχή του William L. Shirer, του οποίου οι δημοσιογραφικές γνώσεις παρέχουν ανεκτίμητο πλαίσιο και προοπτική. Ο Berlinger υπογραμμίζει τη συμβολή του Shirer, τονίζοντας τη μοναδική προοπτική που φέρνει στην αφήγηση και διαφοροποιώντας τη σειρά από τα συμβατικά ντοκιμαντέρ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.