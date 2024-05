Ο Steve Carell αποκάλυψε αν τελικά εμφανιστεί στο spinoff του «The Office» (vid)

Ο αγαπημένος ηθοποιός απάντησε για το αν τελικά θα εμφανιστεί στο spinoff του «The Office».

Σε μια κίνηση που μπορεί να απογοητεύσει στρατιές θαυμαστών, ο Steve Carell, που αγαπήθηκε για την ερμηνεία του ως ο εμβληματικός Michael Scott στο «The Office», επιβεβαίωσε ότι δεν θα επαναλάβει το ρόλο του στην επερχόμενη spinoff σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στο Peacock.

Στην πρεμιέρα της τελευταίας του δουλειάς, της ταινίας κινουμένων σχεδίων / ζωντανής δράσης «IF», ο Carell, 61 ετών πλέον, ενημέρωσε το Hollywood Reporter για την απόφασή του να μην επιστρέψει στα γνώριμα πλαίσια του Dunder Mifflin. «Θα παρακολουθώ, αλλά δεν θα εμφανιστώ», δήλωσε τεκμηριωμένα, διαψεύδοντας τις ελπίδες για επιστροφή του Michael Scott.

Αναγνωρίζοντας την καινοτομία του spinoff εγχειρήματος, ο Carell συλλογίστηκε: «Είναι απλά ένα καινούργιο πράγμα και δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος για τον χαρακτήρα μου να εμφανιστεί σε κάτι τέτοιο». Η ρεαλιστική του προσέγγιση υποδηλώνει ένα σεβασμό στην ακεραιότητα της αρχικής σειράς, ενώ παράλληλα αγκαλιάζει την εξέλιξη του σύμπαντός της.

Παρά την απουσία του, ο Carell εξέφρασε ενθουσιασμό για την υπόθεση του spinoff, περιγράφοντάς την ως «μια σπουδαία ιδέα».

Ο πρώην συμπρωταγωνιστής του Carell, John Krasinski, ο οποίος έκανε αγαπητό το κοινό ως Jim Halpert, εξέφρασε παρόμοια συναισθήματα στην πρεμιέρα του «IF». Ενώ επιβεβαίωσε ότι και ο ίδιος δεν θα συμμετάσχει στο spin-off, ο Krasinski εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις δυνατότητες του έργου.

Με την επίσημη ανακοίνωση της Peacock για την άτιτλη spinoff σειρά, υπό την καθοδήγηση του Greg Daniels και του Michael Koman, η προσμονή των θαυμαστών του «The Office» έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Αν και η απουσία γνωστών προσώπων μπορεί αρχικά να χαλάσει το κέφι, σηματοδοτεί επίσης μια ευκαιρία για το franchise να χαρτογραφήσει νέα κωμικά εδάφη και να παρουσιάσει στο κοινό ένα νέο σύνολο χαρακτήρων.