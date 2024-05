Μπορείτε πλέον να δοκιμάσετε δωρεάν για 2 ώρες το The Last of Us: Part 2 στο PS5

Κι όμως, το The Last of Us: Part 2 προσφέρεται χωρίς χρέωση για 2 ώρες.

Το The Last of Us: Part 2 θεωρείται από τα πιο σημαντικά videogames στην ιστορία του PlayStation και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της τελευταίας δεκαετίας και πλέον μπορείτε να το δοκιμάσετε για δύο ώρες εντελώς δωρεάν και χωρίς να χρειαστεί να το αγοράσετε.

Το μόνο που απαιτείται είναι να έχετε ενεργή συνδρομή PS Plus.

Αν έχετε, θα μπορείτε να βρείτε το δοκιμαστικό trial δύο ωρών που είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία και μέσα σε αυτά τα 120 λεπτά μπορείτε να ταξιδέψετε όπου θέλετε, αλλά και να πάρετε μια γεύση από μία από τις πιο σοκαριστικές σκηνές που έχουμε δει σε videogame τα τελευταία χρόνια (και η οποία αλλάζει όλη την τροπή της σειράς).

Τα trials είναι μία από τις παροχές του PS Plus Premium και μπορείτε να βρείτε παιχνίδια που έχετε αρκετή ώρα στη διάθεσή σας χωρίς κανένα περιορισμό, πλην του χρόνου.

Διαβάστε γιατί το The Last of Us: Part 2 είναι από τα πιο σημαντικά videogames των τελευταίων ετών εδώ.