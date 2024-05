Το God of War Ragnarok φαίνεται πως είναι το επόμενο PlayStation game που έρχεται στο PC

Το God of War Ragnarok έρχεται στο PC

Μπορεί να διανύουμε περίοδο κυκλοφορίας του Ghost of Tsushima: Director’s Cut στο PC, αλλά φαίνεται πως η Sony και το PlayStation ετοιμάζουν ήδη το επόμενο game που θα κάνει το ταξίδι στους υπολογιστές!

Σύμφωνα με τον γνωστό insider της βιομηχανίας του gaming “billbil-kun”, η Sony αναμένεται να παρουσιάσει την κυκλοφορία του God of War Ragnarok για τους υπολογιστές μέσα στις επόμενες ώρες ή και ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή μόνο τυχαία δεν είναι, μιας και τα παιχνίδια του PlayStation γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία στο PC, ενώ και το πρώτο God of War της νέας εποχής που κυκλοφόρησε το 2018 στο PlayStation, κινήθηκε καλά σε εμπορικό επίπεδο όταν βγήκε για υπολογιστές.

Την μεταφορά του ακούγεται πως έχει αναλάβει η Jetpack Interactive, η ομάδα που έβγαλε και το God of War στο PC.

O insider αναφέρει πως η ανακοίνωση θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στον Μάιο και η κυκλοφορία του εκτιμάται κάποια στιγμή στο PC μέσα στο 2024.

Μέσα σε όλα, περιμένουμε και ένα νέο PlayStation event μέσα στις επόμενες ημέρες, οπότε ίσως εκεί μάθουμε περισσότερα.

To God of War Ragnarok κυκλοφόρησε στα τέλη του 2022 και χαρακτηρίστηκε ένα από τα καλύτερα videogames του PS5.

