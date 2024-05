Η διαμάχη γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision αντανακλά ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις, με την Ιρλανδία να είναι από τους πιο ένθερμους Ευρωπαίους επικριτές των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι συνήθως μια επίδειξη μουσικού ταλέντου και πολιτιστικής γιορτής, αλλά η φετινή διοργάνωση σημαδεύτηκε από τη διαμάχη γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ. Λίγες ώρες πριν από τον τελικό, οι εντάσεις κλιμακώθηκαν καθώς η Ιρλανδία ζήτησε την απομάκρυνση του Ισραήλ.

Η κατάσταση οξύνθηκε όταν η Golan και η ισραηλινή αντιπροσωπεία φέρεται να μεταφέρθηκαν σε ξεχωριστή αίθουσα στο χώρο του διαγωνισμού μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU). Ενώ ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan διαβεβαίωσε ότι η Golan και η ομάδα της επικεντρώθηκαν στο να παραδώσουν μια επαγγελματική συμμετοχή εκπροσωπώντας το Ισραήλ, οι εντάσεις μεταξύ της ισραηλινής και της ιρλανδικής αντιπροσωπείας ήταν αισθητές.

The EBU has moved the Israeli delegation hotel rooms because their presence angered Bambie Thug, Ireland’s contestant.



It’s 2024 and Jews are told to move because their presence was offending a European.



Removing Jews from your sight isn't activism, Bambie. It's antisemitism.