Ο Γουίλ Φέρελ μπαίνει στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Απέκτησε μερίδιο στη Λιντς

Σε μια αναπάντεχη ανατροπή που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον κόσμο του ποδοσφαίρου, ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Γουίλ Φέρελ φέρεται να έχει κάνει μια σημαντική επένδυση στην αγγλική ομάδα Λιντς.

Ο ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του σε εμβληματικές ταινίες όπως το «Elf» και το «Anchorman», είναι εδώ και καιρό ένθερμος λάτρης του αθλητισμού. Το 2016, εδραίωσε τους δεσμούς του με τον κόσμο του αθλητισμού με το να γίνει συνιδιοκτήτης του franchise της Major League Soccer (MLS), Los Angeles Football Club (LAFC).

🚨 Hollywood actor, Will Ferrell, has reportedly purchased a 'large stake' in Leeds United. 🤯 More to follow in the morning. #LUFC pic.twitter.com/44OYjwDxf0

Τώρα, ο Φέρελ έχει βάλει στο στόχαστρό του το αγγλικό ποδοσφαιρικό τοπίο, ελκυόμενος από τη γοητεία της ιστορικής ιστορίας της Λιντς και την έντονη ατμόσφαιρα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Sun on Sunday, ο 56χρονος ηθοποιός εισέφερε ένα σημαντικό ποσό στη Λιντς, αποκτώντας σημαντικό μερίδιο από τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες του συλλόγου, την 49ers Enterprises.

Actor Will Ferrell has become a minority investor in Leeds United, through the 49ers’ investment group 💰⚪️



Sure he’ll be hoping they return to the Premier League via the Championship play-offs this season 🤍 pic.twitter.com/IYspRoxbeH