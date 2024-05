Η συναρπαστική ταινία του Netflix που βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία έχει χαρακτηριστεί ως «το τέλειο 10/10» (vid)

Μια ταινία του 2018 έχει κερδίσει τον θαυμασμό του κοινού και έχει συγκεντρώσει το 91% σε βαθμολογία κοινού στο Rotten Tomatoes

Είναι αλήθεια ότι στους περισσότερους αρέσει να παρακολουθούν μια ταινία που βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία. Στην πραγματικότητα, μερικές από τις καλύτερες ταινίες βασίζονται σε αληθινά γεγονότα.

Μάλιστα, πολλές από τις σπουδαίες ταινίες κάποια στιγμή καταλήγουν στο Netflix - και αυτό ακριβώς συνέβη με μια εξαιρετική ταινία του 2018.

Με τίτλο «I Can Only Imagine», η ταινία της Lionsgate μπήκε στην υπηρεσία streaming λίγο καιρό μετά την κινηματογραφική της κυκλοφορία. Βασισμένη στην ιστορία της ζωής του χριστιανού ροκά Bart Millard, παρουσιάζει ένα οικογενειακό δράμα.

Η ταινία επικεντρώνεται στην περίπλοκη σχέση του Millard με τον πατέρα του, ο οποίος είναι βίαιος και πολύ σκληρός μαζί του.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί ο J. Michael Finley ως Millard, παρακολουθεί τον μουσικό μέσα από τη διάλυση της οικογένειάς του, την δύσκολη εφηβεία του και την εισαγωγή του στη μουσική βιομηχανία.

Ο Millard προχώρησε στην κυκλοφορία ενός τραγουδιού με τίτλο «I Can Only Imagine» με το συγκρότημά του MercyMe - και αυτό ήταν που ενέπνευσε τη δημιουργία της ταινίας.

Σε συνέντευξή του στο People, ο Millard παραδέχτηκε ότι ανησυχούσε για την ιδέα να παιχτεί η ζωή του και η σχέση του με τον πατέρα του στη μεγάλη οθόνη.

«Θυμάμαι ότι ήμουν νευρικός περισσότερο από ποτέ, γιατί παρόλο που είχα πει ναι στην ταινία, η ιδέα του να ξεθάψω πράγματα που προσπαθούσα να θάψω μέσα μου για χρόνια δεν μου άρεσε καθόλου. - δεν ήμουν σίγουρος ότι ήμουν έτοιμος», εξήγησε.

Η απόφασή του να προχωρήσει με την ταινία φαίνεται ότι λειτούργησε προς το καλύτερο, καθώς αρκετά χρόνια μετά, οι θεατές εξακολουθούν να μοιράζονται τους επαίνους τους.

«10/10 δεν θα μετανιώσετε που την είδατε!», έγραψε ένας θεατής στη σελίδα Netflix Bangers στο Facebook αφού παρακολούθησε το I Can Only Imagine. Οι έπαινοι συνεχίστηκαν στο X, όπου ένα άτομο έγραψε: «Το I can only imagine στο Netflix είναι μια συναρπαστική ταινία».