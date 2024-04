Η Τσολάκη απάντησε στο viral σχόλιο που της έκανε ο Έλον Μασκ: «Χαιρετήστε με, γιατί ετοιμάζω βαλίτσες και φεύγω» (vid)

Θέση για το κολακευτικό σχόλιο που της έκανε ο Έλον Μασκ πήρε η Ελένη Τσολάκη.

Το σχόλιο του Έλον Μασκ προς την Ελένη Τσολάκη προκάλεσε έναν... μικρό πανικό στα social media και έγινε viral.

Ο γνωστός επιχειρηματίας βλέποντας την παρουσιάστρια του OPEN σε ένα βίντεο από το παρελθόν που έλεγε τον καιρό στην εκπομπή «Happy Day», σχολίασε: «Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να ξυπνάς στην Ελλάδα».

Wow, that is a great way to wake up in Greece!