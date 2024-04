Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας: Το φθηνό φάρμακο που μπορεί να δώσει τη λύση

Η έγκριση των δυνατοτήτων της μετφορμίνης από καταξιωμένους ερευνητές υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της.

Στον τομέα της ιατρικής, η αναζήτηση μιας πηγής νεότητας έχει γοητεύσει τη φαντασία εδώ και αιώνες. Ενώ το ελιξίριο της αθανασίας παραμένει άπιαστο, τα πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα έχουν φέρει στο φως έναν πολλά υποσχόμενο υποψήφιο: τη μετφορμίνη, ένα ταπεινό φάρμακο που χρησιμοποιείται κυρίως για τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Οι αναδυόμενες έρευνες υποδηλώνουν ότι πέρα από το ρόλο της στον γλυκαιμικό έλεγχο, η μετφορμίνη μπορεί να είναι το κλειδί για μια παρατεταμένη, υγιέστερη διάρκεια ζωής.

Οι επιστήμονες έχουν από καιρό αναγνωρίσει τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της, οι οποίες μπορεί να επεκτείνονται πολύ πέρα από τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Αναφορές από το NPR δείχνουν ότι η μετφορμίνη θα μπορούσε ενδεχομένως να μετριάσει τον κίνδυνο καρκίνου, γνωστικής παρακμής και καρδιαγγειακών παθήσεων, καθιστώντας την έναν πολύπλευρο σύμμαχο στην προσπάθεια για υγιέστερη γήρανση.

Στην πρώτη γραμμή της διερεύνησης των δυνατοτήτων της μετφορμίνης κατά της γήρανσης βρίσκεται η μελέτη TAME Trial, μια πρωτοποριακή μελέτη που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει κατά πόσον η μετφορμίνη μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία γήρανσης και να αποτρέψει τις ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία μεταξύ των ηλικιωμένων ενηλίκων. Με φιλοδοξίες να συμπεριλάβει 3.000 άτομα ηλικίας 65 έως 79 ετών, αυτή η εξαετής προσπάθεια επιδιώκει να διαλευκάνει τα μυστήρια της γήρανσης και να ανοίξει το δρόμο για παρεμβάσεις που ενισχύουν τόσο τη μακροζωία όσο και την ποιότητα ζωής.

