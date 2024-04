Ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην κεντρική Τουρκία.

Σεισμός μεγέθους 5,6 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (18/04) στην περιοχή Σουλουσαράι του Τοκάτ, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Άγκυρα.

«Στις 18:11, έγινε σεισμός στην περιοχή Σουλουσαράι του Τοκάτ. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5,99 χιλιόμετρα», σύμφωνα με τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της προεδρίας για τη Διαχείριση Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

⚠Preliminary info: M6.1 #earthquake (#deprem) about 30 km W of #Artova (#Turkey) 3 min ago (local time 18:11:22). Updates at:

