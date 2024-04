Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν χάος στις αερομεταφορές και στα σχέδια εκατομμυρίων τουριστών

Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ προκάλεσε χάος στον κλάδο των αερομεταφορών, αφού περιόρισε περαιτέρω τις επιλογές για τα αεροπλάνα που κινούνται μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Πολλοί τουρίστες που πετούσαν αυτές τις μέρες στο εξωτερικό σε υπεραστικά δρομολόγια προειδοποιήθηκαν για αλλαγές δρομολογίων, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων και αλλαγές στις διαδρομές μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Περισσότερες από δέκα αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν ή να αναδρομολογήσουν πτήσεις τις τελευταίες δύο ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των easyJet, Qantas, KLM, Lufthansa, WizzAir, United Airlines και Air India.

