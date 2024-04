Το Ratchet & Clank υποδέχεται δωρεάν ένα αγαπημένο όπλο του παρελθόντος

Υποδεχτείτε το Bouncer στο Ratchet & Clank.

Το Ratchet & Clank αναγεννήθηκε το 2016 μετά από προσπάθεια της Insomniac Games και μετά από αρκετό καιρό, οι παίκτες λαμβάνουν ένα αναπάντεχο δωράκι.

Συγκεκριμένα, η ομάδα προγραμματισμού ανακοίνωσε ένα νέο update στο παιχνίδι που θα επαναφέρει ένα αγαπημένο όπλο από το παρελθόν της σειράς, το Bouncer.

Το δώρο αυτό θα λειτουργήσει και για να γιορτάσει τα 8α γενέθλια του τίτλου στην κυκλοφορία.

Ο director του παιχνιδιού, James Stevenson, έχει σημειώσει αρκετές φορές πως το κοινό το είχε ζητήσει και πλέον είναι εφικτό.

Το όπλο εμφανίστηκε σε νέο video μαζί με την ανάρτηση ανακοίνωσης της Insomniac Games, όπου και τονίζεται πως το game είναι διαθέσιμο πλέον σε ανάλυση 4Κ στο PS5.

Αν έχετε το game, φορτώστε το και αρχίστε να διασκεδάζετε με τα νέα αυτά δεδομένα!

Bounce back to Ratchet & Clank (2016) for its 8th anniversary! To celebrate, the Bouncer is now available to download at no additional cost.



Complete your arsenal and revisit the re-imagining of the duo's first outing, now in 60fps on PlayStation 5 (via update)! #RatchetPS4 pic.twitter.com/4VX4d1D4Lx