Ο πιο στυγερός serial killer: Ο φούρναρης που δολοφόνησε 17 γυναίκες (vid)

Η απέραντη έκταση της άγριας φύσης της Αλάσκας, γνωστή ως Μπους, κρύβει πολλά μυστικά μέσα στο άγριο έδαφός της. Αλλά ίσως κανένα δεν είναι τόσο ανατριχιαστικό όσο εκείνα που κρύβει ένας από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους στην ιστορία, ο Robert Hansen ή αλλιώς «Butcher Baker».

Για πάνω από μια δεκαετία, ο Hansen περιφερόταν στους δρόμους του Άνκορατζ, της μεγαλύτερης πόλης της Αλάσκας, κυνηγώντας νεαρές γυναίκες με έναν διεστραμμένο και ακόρεστο πόθο. Μεταξύ 1971 και 1983, εξαπέλυσε ένα βασίλειο τρόμου, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 17 θύματα, αν και οι αρχές υποψιάζονται ότι ο πραγματικός απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Αυτό που ξεχώριζε τον Hansen από άλλους δολοφόνους του είδους του δεν ήταν μόνο η κτηνωδία του αλλά και η πονηρή χρήση της ερημιάς της Αλάσκας ως «απόλυτο όπλο».

Έμπειρος κυνηγός, ο Hansen εκμεταλλευόταν την οικεία γνώση του για τον θάμνο για να ενορχηστρώσει τις φρικαλεότητες του, επιλέγοντας απομακρυσμένες τοποθεσίες όπου τα πτώματα των θυμάτων του θα παρέμεναν κρυμμένα μέχρι η κυνηγετική περίοδος να φέρει ανυποψίαστους μάρτυρες.

Ο τρόπος δράσης του Hansen εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, κλιμακούμενος από την απαγωγή, τον βιασμό και τα βασανιστήρια στην εν ψυχρώ δολοφονία. Τα θύματά του, μόλις απελευθερώνονταν, αντιμετώπιζαν τελικά μια ζοφερή μοίρα καθώς τα οδηγούσε στην ερημιά, υποσχόμενος ένα ανύπαρκτο καταφύγιο σε ένα απομακρυσμένο νησί κατά μήκος του ποταμού Knik.

Καθώς ανακαλύπτονταν πτώματα διασκορπισμένα σε όλη την περιοχή, οι εικασίες αυξήθηκαν ότι ο Hansen είχε μετατρέψει τον θηρευτή σε θήραμα, κυνηγώντας τα θύματά του με ανατριχιαστική ακρίβεια. Ένας χάρτης που βρέθηκε στην κατοχή του, σημαδεμένος με κρυπτογραφημένα σύμβολα που υποδήλωναν τις τοποθεσίες δολοφονίας, τροφοδοτούσε αυτές τις υποψίες, ζωγραφίζοντας το πορτρέτο ενός ανθρώπου που αναλώθηκε από ένα σαδιστικό παιχνίδι γάτας και ποντικιού.

Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια της κανονικότητας του Hansen κρυβόταν μια πιο σκοτεινή αλήθεια, μια ανάγκη να κυριαρχεί και να ελέγχει τις γυναίκες, τόσο σωματικά όσο και σεξουαλικά. Με κάθε φόνο, η λαγνεία του έδινε τη θέση της σε μια ανελέητη αναζήτηση της απόλυτης συγκίνησης, με αποκορύφωμα πράξεις ανείπωτης φρίκης.

