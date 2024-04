Μυστήριο με το άψυχο σώμα που βρέθηκε σε εκκλησία στην Ιταλία: Η στολή βρικόλακα και το κυνήγι φαντασμάτων (vid)

Οι αναφορές δείχνουν ότι η τραγική μοίρα της Laisne μπορεί να συνδέεται με ένα challenge του TikTok για κυνήγι φαντασμάτων, ρίχνοντας ένα ανατριχιαστικό φως στις δυνητικά επικίνδυνες συνέπειες των διαδικτυακών τάσεων.

Η ανακάλυψη του άψυχου σώματος μιας νεαρής Γαλλίδας, η οποία φέρεται να ήταν ντυμένη σαν «βαμπίρ», σε μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία στην Ιταλία έχει προκαλέσει σοκ και εγείρει ανησυχητικά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της. Η Auriane Nathalie Laisne βρέθηκε αφυδατωμένη και έφερε τραύματα από μαχαίρι και πυροβολισμούς μέσα στα ερημικά όρια μιας εκκλησίας στην κοιλάδα Aosta.

Οι αναφορές δείχνουν ότι η τραγική μοίρα της Laisne μπορεί να συνδέεται με ένα challenge του TikTok για κυνήγι φαντασμάτων, ρίχνοντας ένα ανατριχιαστικό φως στις δυνητικά επικίνδυνες συνέπειες των διαδικτυακών τάσεων. Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό της δίνουν μια συγκλονιστική εικόνα ενδοοικογενειακής βίας και κτητικότητας, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ο φίλος της, Teima Sohaib, φέρεται να διέπραξε το έγκλημα.

