«Η τετραήμερη εργασία είναι προ των πυλών»: Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης (vid)

Καθώς η επαγγελματική εξουθένωση εξακολουθεί να μαστίζει τους εργαζόμενους σε διάφορους κλάδους, ορισμένοι εργοδότες εξετάζουν μια ριζική λύση: τη συρρίκνωση της διάρκειας της εβδομάδας εργασίας. Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την KPMG δείχνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο (30%) των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών διερευνούν εναλλακτικές επιλογές ωραρίου εργασίας, ως απάντηση στις κλιμακούμενες προκλήσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και της διατήρησης στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την αυξανόμενη αναγνώριση από τα στελέχη της ανάγκης να ασχοληθούν με την ευημερία του εργατικού δυναμικού τους εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για υπερκόπωση και υποαμοιβή. Ο Paul Knopp, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της KPMG US, υπογράμμισε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων, δηλώνοντας: «Όλοι εργαζόμαστε για να βρούμε τι είναι το βέλτιστο και θα συνεχίσουμε να πειραματιζόμαστε».

