Ο O.J. Simpson πέθανε σε ηλικία 76 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η είδηση του θανάτου του O.J. Simpson φέρνει ένα μείγμα συναισθημάτων και προβληματισμών για μια ζωή που σημαδεύτηκε από θρίαμβο και τραγωδία, δόξα και ατιμία. Ο Simpson, που κάποτε τον σέβονταν ως αθλητικό ήρωα και πολιτιστικό είδωλο, θα είναι για πάντα συνυφασμένος με μια από τις πιο εντυπωσιακές ποινικές δίκες στη σύγχρονη ιστορία.

Νικητής του Heisman Trophy από το USC και θρύλος των Buffalo Bills, η ανδρεία του Simpson στο γήπεδο του κέρδισε τη λατρεία και την αναγνώριση. Πέρα από το ποδόσφαιρο, μεταπήδησε στο Χόλιγουντ και έγινε ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Οι διαφημιστικές του συμφωνίες, εδραίωσαν τη θέση του ως οικείο όνομα.

O.J. Simpson, the former football great who was accused of and ultimately acquitted of the brutal 1994 slayings of his ex-wife and her friend, has died, according to his family. He was 76.

