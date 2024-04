Το Subbuteo του μέλλοντος: Ρομπότ της Google έπαιξαν ποδόσφαιρο (vid)

Μέσω της εφαρμογής τεχνικών ενισχυτικής μάθησης, τα ρομπότ επέδειξαν την ικανότητα να προβλέπουν τις κινήσεις των αντιπάλων, να μπλοκάρουν τα σουτ και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σε πραγματικό χρόνο.

Σε μια πρωτοποριακή εξέλιξη, η DeepMind της Google αξιοποίησε τη βαθιά ενισχυτική μάθηση για να εκπαιδεύσει μικροσκοπικά δίποδα ρομπότ να παίζουν ποδόσφαιρο. Η ερευνητική ομάδα παρουσίασε πρόσφατα τα ευρήματά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τις αξιοσημείωτες ικανότητες αυτών των μικροσκοπικών ρομπότ στην πλοήγηση στο γήπεδο ποδοσφαίρου με ευελιξία και ακρίβεια.

Η επίδειξη ανέδειξε την επάρκεια των ρομπότ σε βασικές δεξιότητες ποδοσφαίρου. Μέσω της εφαρμογής τεχνικών ενισχυτικής μάθησης, τα ρομπότ επέδειξαν την ικανότητα να προβλέπουν τις κινήσεις των αντιπάλων, να μπλοκάρουν τα σουτ και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σε πραγματικό χρόνο.

Soccer players have to master a range of dynamic skills, from turning and kicking to chasing a ball. How could robots do the same? ⚽



We trained our AI agents to demonstrate a range of agile behaviors using reinforcement learning.



Here’s how. 🧵 https://t.co/RFBxLG6SMn pic.twitter.com/4B4S2YiVLh