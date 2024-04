Ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που κρύβονται με τη χρήση του Air Fryer: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές (vid)

Μικρότερες και πιο ενεργειακά αποδοτικές από τους συμβατικούς φούρνους, οι φριτέζες αέρος υπόσχονται ταχύτερους χρόνους μαγειρέματος και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Το Air Fryer είναι ένα «θαύμα» της κουζίνας που έχει μεταμορφώσει το τοπίο της οικιακής μαγειρικής, κάνοντας την προετοιμασία του γεύματος παιχνιδάκι μετά από μια κουραστική μέρα. Από τις κορυφαίες μέχρι τα οικονομικά μοντέλα, οι συσκευές αυτές έχουν γίνει βασικό στοιχείο στα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, εν μέσω της ευκολίας και της αποτελεσματικότητας που προσφέρουν, υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα ασφάλειας που πρέπει να προσέξει κάθε ιδιοκτήτης φριτέζας αέρος.

Αυτές οι συσκευές έχουν γνωρίσει αύξηση της δημοτικότητας τα τελευταία χρόνια. Μικρότερες και πιο ενεργειακά αποδοτικές από τους συμβατικούς φούρνους, οι φριτέζες αέρος υπόσχονται ταχύτερους χρόνους μαγειρέματος και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, ένα σενάριο που κερδίζουν τόσο οι λάτρεις της γαστρονομίας όσο και οι καταναλωτές με χαμηλό προϋπολογισμό. Είτε πρόκειται για τέλεια τραγανά τσιπς είτε για άλλα απολαυστικά πιάτα, η φριτέζα αέρος έχει γίνει συνώνυμο του μαγειρέματος χωρίς προβλήματα.

Experts give safety warning to everyone who owns an air fryerhttps://t.co/2myGOzGM90