Η Activision απέβαλε 27.000 παίκτες του Call of Duty

Για λόγους cheating, σχεδόν 30 χιλιάδες παίκτες εκτός Call of Duty

Η Activision φαίνεται πως προχώρησε στην αποβολή 27.000 παικτών από το Call of Duty κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο λόγος είναι ότι «έκλεβαν» στη διάρκεια του παιχνιδιού είτε στο Warzone είτε στο Modern Warfare 3 και εντοπίστηκαν από τα νέα συστήματα anti-cheat που έχει εφαρμόσει η γνωστή εταιρεία.

Τα νέα αυτά έρχονται μετά τη διάθεση της Season 3 που ήρθε με νέο περιεχόμενο και την επιστροφή του Rebirth Island.

H πληροφορία εμφανίστηκε από τον λογαριασμό Charlie Intel που βρίσκει αρκετά δεδομένα από την Team Ricochet και μπορείτε να δείτε τη σχετική ανάρτηση στη συνέχεια του άρθρου.

Activision says over 27,000 accounts were banned in Call of Duty, across Warzone and MW3, over the weekend.



Statement from Team RICOCHET:



"#TeamRICOCHET identified and banned over 27,000 accounts over the weekend through a series of upgraded detection systems. The team is… pic.twitter.com/PPMXbsuEH7