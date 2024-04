To PlayStation Plus σε στέλνει στον τελικό του UEFA Champions League

Ταξιδάκι δώρο από το PlayStation Plus στον τελικό του UEFA Champions League

Η συνεργασία PlayStation και UEFA συνεχίζεται για το UEFA Champions League και η Sony στέλνει έναν τυχερό με διπλό εισιτήριο στον τελικό της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στο Wembley του Λονδίνου.

O διαγωνισμός «τρέχει» για τα μέλη του PlayStation Plus και θα στείλει έναν τυχερό μαζί με ένα ακόμη άτομο στο Λονδίνο το Σάββατο 1η Ιουνίου, μαζί με τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής για δύο βράδια.

Ακόμη, 100 επιλαχόντες θα κερδίσουν συνδρομή ενός μήνα στο PlayStation Plus Premium.

Για να λάβετε μέρος θα πρέπει να κάνετε τα εξής από τις 2 έως και τις 30 Απριλίου.

1) Κατεβάστε τα παιχνίδια του PlayStation Plus για τον μήνα Απρίλιο και συγκεκριμένα τα Minecraft Legends, Immortals of Aveum και Skull: The Hero Slayer

2) Παίξτε τουλάχιστον ένα από αυτά μέχρι το τέλος της διορίας

3) Απαντήστε σωστά σε μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν αυτά τα games, μέσω της ειδικής σελίδας που θα βρείτε εδώ.

Καλή επιτυχία!