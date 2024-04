Το μυστήριο και οι ιστορίες συνωμοσίας που ακολουθούν ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη (vid)

Διάφορες σκοτεινές ιστορίες κρύβονται πίσω από έναν ουρανοξύστη 29 ορόφων χωρίς κανένα παράθυρο στη Νέα Υόρκη.

Το δικό του μύθο κουβαλάει ένας ουρανοξύστης στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει την εξής ιδιαιτερότητα: δεν έχει καθόλου παράθυρα. Αυτό και μόνο κάνει το συγκεκριμένο κτήριο μυστήριο και τρομακτικό για τους κατοίκους της περιοχής.

Θα μπορούσε να είναι κρησφύγετο εξωγήινων ή μήπως κάποιο κτήριο με μυστικά της κυβέρνησης των ΗΠΑ; Είναι μερικές από τις εικασίες που κάνει ο κόσμος.

Όλα ξεκίνησαν γύρω από τον μυστήριο ουρανοξύστη μετά από μια παρατήρηση που έκανε ο ηθοποιός Τομ Χανκς. Ο αστέρας του Χολίγουντ ήταν αυτός που μοιράστηκε μια φωτογραφία από το κτήριο το 2017.

«Αυτό είναι το πιο τρομακτικό κτήριο που έχω δει ποτέ. Τι διάολο γίνεται εκεί μέσα;», έγραψε στο Twitter ο Τομ Χανκς, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένας μικρός χαμός στα σχόλια.

This is the scariest building I've ever seen! WTF goes on inside?? Hanx. pic.twitter.com/nXeUI64rXm