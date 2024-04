Η κορεάτικη σειρά που έχει ξετρελάνει τους χρήστες του Netflix: Τα παράπονα και οι διθυραμβικές κριτικές (vid)

Η νέα κορεάτικη σειρά «Parasyte: The Grey» έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα αρκετοί ήταν αυτοί που παραπονέθηκαν επειδή η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια.

Οι λάτρεις του Netflix που ψάχνουν για την επόμενη εμμονή τους που αξίζει να κάνουν binge-worthy δεν χρειάζεται να ψάξουν άλλο, καθώς ο γίγαντας του streaming παρουσίασε πρόσφατα μια νέα συναρπαστική σειρά θρίλερ που έχει ήδη γοητεύσει το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Η σειρά έξι επεισοδίων, «Parasyte: The Grey», απέκτησε γρήγορα φανατικούς οπαδούς, με τους θεατές να βυθίζονται με ανυπομονησία στην αγωνιώδη αφήγηση και τους συναρπαστικούς χαρακτήρες της.

«Μόλις το είδα μέσα σε μια μέρα, το λάτρεψα!» αναφώνησε ένας ενθουσιασμένος θεατής, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Το βλέπω τώρα. Είμαι στο τρίτο επεισόδιο, αξίζει 100%» Ένα συναίσθημα που επαναλήφθηκε από πολλούς άλλους, οι οποίοι εξήραν τη σειρά με διθυραμβικές κριτικές, χαρακτηρίζοντάς την «τέλεια» και χαιρετίζοντας τη συναρπαστική πλοκή, την εξαιρετική υποκριτική και την αριστοτεχνική σκηνοθεσία της.

Η σειρά εκτυλίσσεται στον απόηχο ενός μυστηριώδους φαινομένου όπου αινιγματικά σπόρια κατεβαίνουν από τον ουρανό, μολύνοντας ανυποψίαστα θύματα με παρασιτικές οντότητες. Μεταξύ των μολυσμένων είναι και η Jeong Su-in, μια πωλήτρια που ανακαλύπτει ότι έχει ανοσία στις ικανότητες ελέγχου του μυαλού των παρασίτων, διατηρώντας την αυτονομία της στις σκέψεις και τις πράξεις της.

Καθώς το κοινό παραμένει ανυποψίαστο για την πραγματική φύση των σπορίων, μια εξειδικευμένη ομάδα εργασίας γνωστή ως The Grey συγκροτείται για να αντιμετωπίσει την κλιμακούμενη απειλή. Παρά την αμείλικτη επιδίωξη των παρασίτων να υποτάξουν την ανθρωπότητα, η μοναδική αντίσταση της Su-in προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας, καθώς συνεργάζεται με τις αρχές για την καταπολέμηση της απειλής.

Βασισμένο στην καταξιωμένη σειρά manga «Kiseiju» του Hitoshi Iwaaki, το «Parasyte: The Grey» διαθέτει ένα εξαιρετικό καστ, συμπεριλαμβανομένων των Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan και Lee Jung-hyun, οι οποίοι προσφέρουν καθηλωτικές ερμηνείες που αυξάνουν περαιτέρω την ελκυστικότητα της σειράς.

