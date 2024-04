Πατρινοί γύρισαν σε videoclip την παρωδία του «Zari» και έγιναν viral (vid)

Η πατρινή εκτέλεση του «Zari» της Μαρίνας Σάττι έχει κλέψει την παράσταση.

Viral έχει γίνει στην Πάτρα και όχι μόνο η πατρινή version του videoclip της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2024.

Το ZARI by Gournelos & Group 97 είναι μια εκτέλεση που θα γράψει ιστορία. «This is how we do it in #PATRA. Το αυθεντικό το ορθόδοξο για την Πάτρα!» είναι το μήνυμα του Group97 που συνοδεύει την ανάρτηση του ξεκαρδιστικού videoclip.

«Το πλήρωμα εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στον Χρήστο Ορτέντζιο για την υλοποίηση της ιδέας (video editing/camera)», αναφέρει στη συνέχεια.