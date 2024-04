Πιτσιρικάς έβγαλε για βόλτα το σκύλο του και βρήκε σπάνιο χρυσό βραχιόλι: Το εύρημα που άφησε άφωνους τους αρχαιολόγους

Η ανακάλυψη έγινε πριν από δύο χρόνια, μια απόδειξη των απροσδόκητων θησαυρών που βρίσκονται κρυμμένοι κάτω από τα πόδια μας.

Σε μια εξαιρετική εξέλιξη που γεφυρώνει το παρόν με το αρχαίο παρελθόν, ένα 12χρονο αγόρι από το Ηνωμένο Βασίλειο ανακάλυψε ένα σπάνιο τεχνούργημα που ρίχνει φως στην πλούσια ρωμαϊκή κληρονομιά της χώρας. Ο Rowan Brannan, ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο του σε ένα χωράφι στην περιοχή Pagham, έπεσε πάνω σε ένα χρυσό βραχιόλι που χρονολογείται περίπου 2.000 χρόνια πριν, ένα εύρημα που έκτοτε έχει γοητεύσει ιστορικούς και αρχαιολόγους.

Η ανακάλυψη έγινε πριν από δύο χρόνια, μια απόδειξη των απροσδόκητων θησαυρών που βρίσκονται κρυμμένοι κάτω από τα πόδια μας. Ο Rowan, μαζί με τη μητέρα του, την Amanda, βρήκε ένα απομεινάρι από μια εποχή που έχει περάσει προ πολλού, αλλά είναι πάντα παρούσα στο ιστορικό μωσαϊκό του Ηνωμένου Βασιλείου.

My son picked up a piece of metal on a walk — it turned out to be rare gold treasure https://t.co/ZdoSgKfK7K pic.twitter.com/21eY7CKv4m